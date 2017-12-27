أصوات شعرية سعودية متميزة في الحلقة التسجيلية الثالثة من 'شاعر المليون'

أبوظبي ـ بثت مساء أمس الثلاثاء، الحلقة التسجيلية الثالثة من برنامج «شاعر المليون» للموسم الثامن (جولة الرياض)، على قناة بينونة الفضائية وقناة الإمارات، وتخلل الحلقة انتقال لجنة التحكيم وطواقم العمل من أجواء الشعر إلى التاريخ العريق العابق بالأصالة، بزيارة لقصر المصمك التاريخي، تلته جولات في العاصمة، ورقصة "العرضة السعودية" ولوحات غنائية تحكي عن تراث مملكة العز والمجد المملكة العربية السعودية.

وأتت هذه الحلقة لتؤكد تواصل المفاجآت من خلال الحلقات التسجيليّة التي ترصد جولة لجنة تحكيم شاعر المليون في عدد من المدن العربيّة، في رحلة مملوءة بالتنافس والتألق بين الشعراء.

وتنوعت المواضيع الشعرية في القصائد التي ألقاها الشعراء أمام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، حيث تناولت الهموم والأوجاع والذكريات، وتطرقت إلى عظمة التاريخ والبطولات، والخيل والمطر والطبيعة، وتفاوتت القصائد من حيث المستوى الإبداعي في نظر أعضاء لجنة التحكيم، مع ما تميزت به من تنوع المدارس الشعرية المختلفة، والتي أبهرت أعضاء اللجنة، وقوبل نقد أعضاء لجنة التحكيم بسعة صدر من قبل المشاركين.

ولم تخلُ المقابلات من بعض التعليقات اللطيفة التي تميز مدى حكمة اللجنة في تشجيع المواهب الشابة التي تقدمت للمسابقة، اعتباراً من أن هذا الحدث الشعري حق من حقوق الشعراء، ولكن تبقى الضوابط التي تحكم المتأهل للمراحل القادمة.

كما أكد عدد من الشعراء غير المجازين عزمهم على تطوير ذاتهم والعودة في الموسم المقبل لخوض المنافسات وتحقيق حلمهم في حمل البيرق.

• من أجواء الشعر إلى عظمة التاريخ قامت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون برفقة مقدم البرنامج الإعلامي حسين العامري وعدد من طاقم العمل، بزيارة لقصر المصمك التاريخي، الذي يحكي بطولات تاريخية تمثلت في انطلاق مسيرة توحيد المملكة العربية السعودية منه، وتجولوا في أروقة القصر وقاعاته العشر التي تقدم معلومات قيمة عن تاريخ المملكة ومجسمات وصوراً لمدينة الرياض، ومجموعة من الصور تتحدث عن مسيرة الراحل الكبير الملك عبد العزيز آل سعود "رحمه الله" في تأسيس المملكة العربية السعودية.

• 5 بطاقات ذهبية حصد 5 شعراء في جولة الرياض بالمملكة العربية السعودية بطاقات ذهبية، حيث منحت أولى البطاقات الذهبية للشاعر السعودي خالد الحارثي، ومن منطقة حفر الباطن في السعودية نال الشاعر وقيان العنزي البطاقة الذهبية الثانية من الأستاذ تركي المريخي عضو اللجنة الاستشارية وبعد إجازته بإجماع من لجنة التحكيم، فيما خطف الشاعر الكويتي محمد مبارك العتيبي ثالثة البطاقات الذهبية في الحلقة وقد حصل عليها من عضو اللجنة الاستشارية بدر صفوق، ومنح الدكتور غسان الحسن الكرت الذهبي الرابع للشاعر السوري مهنا خضير الماضي، فيما تمكن الشاعر السعودي حمد الحربي من نيل البطاقة الذهبية الخامسة من قبل عضو اللجنة الاستشارية بدر صفوق.

• شخبوط بن نهيان يتابع "شاعرالمليون" في الميدان وقد فاجأ الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، المشاركين ولجنة التحكيم وطواقم البرنامج بزيارة إلى موقع إجراء المقابلات في فندق الفيصلية في الرياض، مؤكدا أن شاعر المليون أصبح من البرامج الرائدة عربياً وأسهم في الارتقاء بدور وحضور الشعر الشعبي والنبطي في المنجز الثقافي الإماراتي، وهو برنامج مبدع بمعنى الكلمة.

واطلع الشيخ شخبوط بن نهيان على سير العمل، والتقى الشعراء المشاركين الذين استقبلوه بحفاوة وترحيب، معربين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الطيبة التي رفعت من معنوياتهم، وزادت من حماستهم.

• لجنة التحكيم وأكد سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم، خلال البرنامج، أن جولة الرياض تميزت بشعرائها وأدائهم الرائع، وأنّ منحه للكرت الذهبي جاء بعد تميز الشاعر وأدائه المميز.

وقال الدكتور غسان الحسن إن هناك جيلاً من الشعراء سيكون هو واجهة الساحة الشعرية في السنوات المقبلة، مؤكدا فخره بالبرنامج والمسيرة التي قطعها في خدمة الشعر الشعبي التراثي والحفاظ عليه.

وأفاد حمد السعيد أن جولة الرياض تميزت بجمعها بين الأجيال، فقد ضمت شعراء بعمر العشرين عاماً، وشهدت مشاركات شعراء يحضرون ضمن المقابلات للمرة السادسة أو السابعة، وهذا دليل على أن شاعر المليون جعل الشعراء يطورون أنفسهم ويطورون تجاربهم، ويعودون ليبهروا لجنة التحكيم بأدائهم.