إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية النيجرية بـ16اتفاقية تعاون

الرباط ـ وقع المغرب والنيجر 16 اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية من أجل إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما.

ووقع هذه الاتفاقيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، والوزير النيجري المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين بالخارج إبراهيم يعقوبو، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية-النيجرية.

وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والسياحة والثقافة والصحة والتكوين والعدل والنقل.

وهكذا تم التوقيع على اتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، من طرف الكاتبة العامة لصندوق الإيداع والتدبير لطيفة الشهابي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر أكيلو أحمد بارينغاي.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرفة التجارة والصناعة بالنيجر، من طرف رئيس اللجنة الإفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب عبدو ديوب، ومساعد أمين مال غرفة التجارة والصناعة النيجرية دان مارادي يعقوبو.

من جهة أخرى، وقع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات ياسر عادل، ومساعد أمين مال غرفة التجارة والصناعة بالنيجر مارادي يعقوبو بروتوكول تعاون بين هيأتيهما.

واتفق البلدان أيضا على إعلان نية الشراكة بين مؤسستي (بريد المغرب) و(بريد النيجر)، ووقع عليه المديران العامان للمؤسستين، على التوالي أمين بنجلون وإدريسا كان.

ويتعلق الأمر، أيضا، باتفاق يهم الخدمات الجوية والبرنامج التنفيذي برسم الفترة 2018 / 2025 لاتفاق التعاون السياحي، الذي وقع من طرف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، و إبراهيم يعقوبو.

وفي المجال القضائي، تم التوقيع من طرف وزيري العدل في البلدين، محمد أوجار ومارو أمادو، على ثلاث اتفاقات، شملت مشروع اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية، التجارية والإدارية، وبروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين ومخطط عمل في الميدان القضائي.

وعلى صعيد آخر، وقع وزيرا الشؤون الخارجية على مذكرة تفاهم بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين في البلدين، وكذا على اتفاقية إطار للتعاون ثلاثي الأطراف بين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والطرف النيجري. كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في مجال الأدوية والمنتجات الصحية.

من جهة أخرى، وقع المسؤولان اتفاق إطار للتعاون يتعلق بمنح التكوين والتدريب ومشروع برنامج تنفيذي للتعاون التربوي يخص الاتفاق الثقافي الذي يعود إلى 7 نونبر 1967.

وفي الختام، وقع بوريطة ويعقوبو على محضر الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين المغرب والنيجر.