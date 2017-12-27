تمديد توقيف صحافيين في بورما بسبب التحقيق بالحملة ضد الروهينغا

رانغون - مددت محكمة في رانغون الاربعاء ولأسبوعين توقيف صحافيين بورميين اعتقلا بينما كانا يحققان في حملة الجيش ضد الروهينغا، بموجب قانون أسرار الدولة الذي ينص على عقوبة قد تصل إلى السجن 14 عاما.

وكان وا لون (31 عاما) وكيواي سوي او (27 عاما) يغطيان لوكالة الأنباء رويترز، حملة الجيش في ولاية راخين (غرب). وقد أوقفا في ضاحية للعاصمة الاقتصادية رانغون في 12 كانون الأول/ديسمبر.

واعتقل الصحافيان بعدما قبلا دعوة على عشاء لرجال شرطة عائدين من ولاية راخين.

ولم توجه إليهما أي تهمة بعد، لكنهما يواجهان إجراءات قضائية بموجب "قانون الأسرار الرسمية" المتشدد الذي يعود إلى فترة الاستعمار. وهما متهمان من قبل الشرطة البورمية بحيازة وثائق متعلقة بعمليات قوات الأمن في ولاية راخين بغرب البلاد.

وفر أكثر من 655 ألفا من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة من هذه المنطقة منذ نهاية آب/أغسطس وبداية العملية العسكرية البورمية. وتتهم الأمم المتحدة الجيش بشن حملة "تطهير عرقي" في هذا الإطار.

وتنفي السلطات البورمية هذه الاتهامات وفرضت رقابة مشددا على الإعلام وتمنع دخول الأمم المتحدة إلى منطقة النزاع.

ورفض مسؤولون بورميون التعليق على مكان احتجاز صحافيي رويترز أو متى سيتم الإفراج عنهم.

"الاستجواب مستمر"

ظهر الصحافيان للمرة الأولى الاربعاء في محكمة في إحدى ضواحي رانغون، حيث عانقوا أقرباءهم الباكين الذين منعوا من أي اتصال مع الرجلين.

وقال وا لون داخل القاعة "لم نلق معاملة سيئة".

أما كيواي سوي او فصرح بعد لقاء مؤثر مع شقيقته "قولوا لصحافييكم أن عليهم التزام الحذر. انه أمر مخيف فعلا، لم نرتكب أي خطأ".

ومدد القاضي اون مينت توقيف الصحافيين حتى العاشر من كانون الثاني/يناير، موضحا أن "الاستجواب ما زال مستمرا".

وأوقف شرطيان أيضا في إطار هذه القضية لكنهما لم يكونا حاضرين في قاعة المحكمة.

ونفت رويترز باسم صحافييها أن يكونا ارتكبا أي خطأ ودافعت عن حقهما في نقل قضية تعني العالم.

ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تشكل تراجعا في مجال حرية الصحافة في بلد تقوده اونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام التي كانت تدافع عن الديمقراطية.

ولم يتمكن محامو الصحافيين ولا عائلتا الصحافيين من لقائهما منذ توقيفهما. وقال احد المحامين المدافعين عنهما ثان زاو اونغ إنهما "أوقفا بينهما كانا يقومان بعملهما وملاحقتهما بموجب القانون المتعلق بأسرار الدولة أمر مبالغ فيه".

وأضاف إن "الأمر يبدو وكأنه يهدف إلى إسكات صوتي المتهمين بتوقيفهما لفترة طويلة".

وتم اعتقال ما لا يقل عن 11 صحافيا في بورما هذا العام، بالرغم من الآمال التي كانت معقودة على حكومة اونغ سان سو تشي ببدء حقبة جديدة من الحرية في البلاد التي كان يحكمها سابقا مجلس عسكري. وبين هؤلاء أجنبيان وبورمي يعمل لقناة التلفزيون التركية "تي ار تي".

وقد حكم عليهم بالسجن لشهرين مع سائقهم بسبب إطلاقهم طائرة مسيرة فوق مبنى البرلمان في بورما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبدأت أعمال العنف في ولاية راخين بهجمات على مراكز للشرطة شنها متمردون من "جيش اراكان لإنقاذ الروهينغا" الذي ينتقد سوء المعاملة التي تتعرض لها هذه الأقلية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن 6700 من الروهينغا قتلوا بين أواخر آب/أغسطس وأواخر أيلول/سبتمبر. لكن الجيش البورمي ينفي القيام بأي عملية انتقامية ضد المدنيين، مؤكدا أن 400 شخص فقط قد قتلوا، وليس بينهم "أي بريء".