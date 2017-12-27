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بيتكوين تنهض من كبوتها الأكبر منذ 2013

 

العملة الافتراضية الشهيرة تواصل التعافي مرتفعة بنسبة خمسة بالمئة، بعد خسارتها اكثر من ثلث قيمتها في اقل من اسبوع.
 

ميدل ايست أونلاين

التحذيرات بشأنها تتزايد

واشنطن - ارتفع سعر العملة الافتراضية الشهيرة بيتكوين في تداولات الأربعاء بنسبة 5 بالمئة لتواصل تعافيها من الخسائر المسجلة في تداولات الأسبوع الماضي وهي الأسوأ منذ 2013.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "coingecko.com" المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية، سجل سعر العملة نحو 16.810 دولار بقيمة سوقية عند 281.8 مليار دولار عند الساعة 10:36 تغ.

وكانت البيتكوين، سجلت خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، لتتهاوى من مستوى 19.7 ألف دولار إلى أقل من 12 ألف دولار، قبل أن تتعافى نسبياً في وقت لاحق.

وتضاعفت قيمة بيتكوين حوالي 12 مرة منذ بداية العام مع صعودها من أقل من ألف دولار إلى 19666 دولارا في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول في بورصة بيتستامب وإلى أكثر من 20 ألف دولار في بورصات أخرى.

وبيتكوين هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وبينما يعتقد مستثمرون ومحللون أن هبوط بيتكوين الأسبوع الماضي كان تصحيحا طبيعيا بعد قفزات حادة في أسعارها إلا أنه صدر المزيد من التحذيرات بشأنها من منظمين للأسواق وبنوك مركزية.
 

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