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كارفاخال واثق من اجتياز ريال خسارة الكلاسيكو المؤلمة
 

المدافع الاسباني يرى ان فريقه الملكي قادر على الاحتفاظ باللقب رغم السقوط المدوي امام غريمه برشلونة المتصدر.
 

ميدل ايست أونلاين

كارفاخال: لم نخسر اللقب

مدريد - اعتبر مدافع ريال مدريد بطل اسبانيا لكرة القدم داني كارفاخال، ان فريقه لا يزال قادرا على الاحتفاظ بلقبه، على رغم خسارته صفر-3 في الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة المتصدر وتخلفه عنه بفارق 14 نقطة.

وقال كارفاخال في مقابلة مع صحيفة "آس" الاربعاء "لم نخسر اللقب كما ان برشلونة لم يفز به (...) فارق النقاط كبير، لكننا سنحاول الفوز بمبارياتنا المتبقية لنرى اذا ما كان في امكاننا التتويج به".

وتابع "لقب الليغا لا يحسم في كانون الاول/ديسمبر".

وتطرق كارفاخال الى الخسارة الثقيلة أمام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، قائلا "كانت خسارة مؤلمة، لكننا ريال مدريد. كان عامنا رائعا وتبقى ستة أشهر لنهاية الموسم الحالي".

وخسر ريال السبت الماضي أول "كلاسيكو" لهذا الموسم في الدوري الاسباني، تاركا غريمه التقليدي يبتعد في الصدارة تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن ريال مدريد الرابع.

ويبدو برشلونة في هذا الموسم، أبرز المرشحين لإحراز لقب الليغا الذي توج به ريال مدريد الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012.

وكان النادي الملكي توج بخمسة ألقاب الموسم الماضي، فأضاف الى لقب الدوري الاسباني، لقب دوري أبطال أوروبا (للموسم الثاني تواليا)، والكأسين السوبر المحلية والأوروبية، وكأس العالم للاندية.

الا ان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاده الى كل هذه الألقاب، يتعرض منذ اسابيع الى الانتقادات بسبب النتائج المتواضعة للفريق محليا واوروبيا بعد خسارته في دوري الابطال امام توتنهام الانكليزي ما ادى الى وقوعه في قرعة الدور الثاني بمواجهة قوية مع باريس سان جرمان الفرنسي في شباط/فبراير واذار/مارس المقبلين.

واعتبر كارافاخال ان "الدور الثاني امام باريس سان جرمان سيكون صعبا جدا، يملكون لاعبين رائعين، لكننا سنحاول تقديم كل ما لدينا".

ويرتبط كارفاخال (25 عاما) بعقد مع ريال مدريد حتى 2022.
 

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