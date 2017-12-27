'ضد المجهول' يستهوي غادة عبدالرازق

القاهرة - اختارت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق خوض سباق الدراما الرمضانية في 2018+ بمسلسل يحمل عنوان "ضد المجهول".

وتتعاون نجمة السنما والتلفزيون في مصر للمرة الثالثة مع المؤلف أيمن سلامة بعد تقديمهما مسلسلي "مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة".

والمسلسل الجديد من إخراج طارق رفعت.

وقالت عبدالرازق "سعيدة باختياري عملي الدرامي المقبل، لأن مسألة الاختيار هي أصعب المراحل التي تصادفني سنوياً، بخاصة إذا حقق عملي السابق نجاحاً، لكوني أبحث عن الاختلاف والتنوع ليس على مستوى الشخصية التي أقدمها فقط، بل أيضاً على مستوى الموضوع".

واضافت نجمة السينما "كل شخصية أقدمها أعيش معها، واتماهى معها، ومن الطبيعي ان تؤثر أدواري علي حالتي النفسية".

واضافت "أعد الجمهور بأن عملي الجديد سيكون مختلفاً تماماً عن كل الأعمال الدرامية والسينمائية التي قدمتها طوال مشواري الفني".

وتعاقد الممثل باسم مغنية على البطولة الرجالية للمسلسل الرمضاني القادم.

وتجسد غادة عبدالرازق في "ضد مجهول"، دور سيدة متزوجة من شخص يتمتع بنفوذ كبير وصاحب املاك وعقارات وتعيش معه حياة سعيدة ومستقرة، وتكتشف عن طريق الصدفة ان ماضيها الغامض يطاردها ويينغص عليها حياتها بعد ظهور صديقة قديمة لها، وتبدأ الأحداث من الحلقة الأولى على طريقة الفلاش باك.

ولعبت غادة دور مضيفة طيران في المسلسل الرمضاني السابق في "ارض جو".

وحقق "أرض جو" نجاحا كبيرا عند الجمهور، ولاقى ردود أفعال قوية وإشادات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطرق العمل وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد جمعة الى ظاهرة التشدد الفكري والديني وتسببه في حدوث القطيعة والفرقة بين العائلة الواحدة.

وناقشت بطلة العمل المشكلات التي تواجه سيدات يعملن في مجال الطيران، من خلال حبكة درامية جديدة.

واطلت الممثلة المعروفة باتقانها الادوار الصعبة والمركبة والجريئة في شهر رمضان 2014 بمسلسل "السيدة الاولى"، وكان التحدي الأكبر لها في الدراما التلفزيونية، حيث وضعها المسلسل في شخصية زوجة رئيس دولة.

ونفت غادة عبدالرازق تجسيدها لشخصية سوزان مبارك، قرينة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مؤكدة في تصريحاتها لقناة "سي بي سي" أن شخصية مريم بعيدة عن زوجة الرئيس الاسبق كل البعد، وأنّها "تجسد فقط دور إمرأة قوية وطموحة، تمارس التسلط، وتعشق الجاه والسلطة. بالاضافة الى تأثيرها الواضح في الحياة السياسية.

وسجلت البطولة النسائية المطلقة حضورا قويا في الموسم الدرامي الرمضاني السابق، وتنافست بطلات الدراما التلفزيونية على المراكز الأولى.

وكانت البطولة المطلقة في المسلسلات المصرية تقتصر على الممثلين الرجال.