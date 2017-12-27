مقتل 13 من الشباب الصومالية في غارة أميركية

نيروبي – أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الأربعاء عن مقتل 13 مسلحا من حركة الشباب الصومالية المتطرفة الموالية للقاعدة في غارة نفذتها طائرة أميركية جنوب الصومال.

وقالت القيادة في بيان "بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، نفّذت القوات الأميركية غارة على مقاتلين في حركة الشباب في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول في جنوب الصومال وقتلت 13 إرهابيا".

وكثّفت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية عملياتها في الصومال خصوصا تنفيذ غارات بطائرات بلا طيار على مواقع حركة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ العام 2007 تحاول حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة أن تسقط الحكومة المركزية الضعيفة في مقديشو والتي تحظى بدعم من المجتمع الدولي ويساندها 22 ألف جندي من قوات الاتحاد الإفريقي.

وتمّ طرد مقاتلي الحركة من العاصمة في أغسطس/اب من العام 2011، ثم توالت هزائمها بعد ذلك إلى أن فقدت الجزء الأكبر من معاقلها.

لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة وتشنّ منها حرب عصابات وعمليات انتحارية تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية صومالية أو أجنبية.

وفي الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت شاحنة مفخخة في وسط مقديشو في أكبر هجوم دموي في تاريخ الصومال أسفر عن مقتل 512 شخصا. ووُجّهت أصابع الاتهام إلى حركة الشباب رغم أنها لم تتبن العملية.

وتأتي الغارات الأميركية المكثفة فيما تواجه الحكومة الصومالية الضعيفة انقسامات وأزمة سياسية.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول قال نواب صوماليون إنهم يخططون لمساءلة الرئيس محمد عبدالله بغرض عزله في خضم أزمة سياسية متفاقمة مع أقوى العشائر في البلاد قد تضع الحكومة حديثة النشأة على مسار يفضي لانهيارها.

ويأتي الحشد لعزل الرئيس بينما يواجه الصومال هجمات ارهابية تنفذها حركة الشباب الموالية للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية الذي يحاول ايجاد موطئ قدم في البلاد التي تمزقها الحروب.

وأضعفت الاعتداءات الإرهابية الحكومة الصومالية في الوقت الذي تعجز فيه قوات الجيش عن صد هجمات حركة الشباب والدولة الإسلامية.

وقررت الولايات المتحدة الخميس الماضي تعليق مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم وحدات القوات المسلحة الصومالية بسبب مخاوف تتعلق بالفساد، مما يوجه ضربة للجيش الصومالي في وقت تبدأ فيه قوات حفظ السلام الأفريقية في الانسحاب الشهر الجاري.

وانتشرت قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو قبل نحو عشرة أعوام للتصدي لحركة الشباب الإسلامية ويفترض أن تتولى القوات الصومالية مهامها في نهاية المطاف.

لكن الولايات المتحدة التي تمول أيضا القوة الأفريقية المؤلفة من 22 ألف عسكري شعرت بخيبة أمل من عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء جيش وطني قادر على البقاء.