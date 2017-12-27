أوباما لقادة العالم: لا تستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتفتيت المجتمعات

لندن - قال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن الطريقة التي يتواصل بها الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تجازف بتقسيم المجتمع ودعا القادة إلى ضمان ألا تكون الانترنت سببا في تقوقع الناس وتشبثهم بتحيزاتهم.

وقال أوباما في مقابلة أجراها الأمير هاري عضو العائلة المالكة في بريطانيا وأذاعها راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" الأربعاء "كلنا في القيادة علينا أن نتوصل إلى سبل يمكننا من خلالها إعادة خلق فضاء مشترك على الانترنت".

وأضاف "أحد أخطار الانترنت أن الناس يمكن أن يجدوا واقعا مختلفا تمام الاختلاف (لكل فرد) ومن الممكن أن يتقوقعوا في معلومات تعزز تحيزاتهم الحالية".

وكان أوباما حذر من قبل من إمكانية أن تدفع منصات التواصل الاجتماعي الناس إلى إصدار أحكام متعجلة عن قرارات معقدة رغم أنه أحجم عن انتقاد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب الذي يستخدم تويتر بانتظام.

وقال أوباما في المقابلة إنه يجب أن تروج وسائل التواصل الاجتماعي للآراء المتباينة بطريقة لا تؤدي إلى بلقنة مجتمعنا" وإن إخراج التجمعات الالكترونية من إطار الانترنت إلى أرض الواقع يساعد الناس على إدراك أن قضايا كثيرة ليست بالبساطة التي تبدو بها في غرف الدردشة.

وأضاف "من الأصعب أيضا أن يتصرف المرء على نحو كريه وبقسوة بصفة شخصية مثلما يمكن للناس أن يتصرفوا بهوية مجهولة على الانترنت".

وتحدث أوباما للأمير هاري في المقابلة بصفته مذيعا استضافه البرنامج الإخباري الصباحي في إذاعة بي.بي.سي وتركز الحديث على القضايا المشتركة التي يهتم بها الاثنان. وتم تسجيل المقابلة في شهر سبتمبر/أيلول.

وسألت الإذاعة الأمير هاري إن كان سيدعو أسرة أوباما لحضور حفل زواجه العام المقبل من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل فقال "لا أدري. لم نوجه الدعوات ولم نضع قائمة بالمدعوين".

وكانت صحيفة ذا صن قالت الثلاثاء إن مسؤولين بالحكومة البريطانية حثوا الأمير على عدم دعوة أسرة أوباما إلى حفل زفافه خشية إغضاب ترامب.