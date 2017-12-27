نافالني يحشد لمقاطعة انتخابات الرئاسة في روسيا

موسكو - أعلن الزعيم الروسي المعارض أليكسي نافالني الأربعاء عن سلسلة من التجمعات الجماهيرية في مختلف أنحاء روسيا في يناير/كانون الثاني لنشر دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية العام المقبل في خطوة يرجح أن تثير رد فعل عنيف من جانب الكرملين والشرطة، بينما تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا للجنة الانتخابات بأوراق ترشحه للرئاسة بشكل رسمي الأربعاء.

وكشف نافالني عن خطته بعد ساعات فحسب من تسجيل بوتين ترشحه لدى اللجنة المركزية للانتخابات قبل الانتخابات المقررة في 18 مارس/آذار. ومن المتوقع أن يفوز بوتين بفترة رئاسة جديدة.

وكانت اللجنة قضت الاثنين بأن نافالني غير مؤهل لخوض الانتخابات أمام بوتين بسبب حكم بالسجن صدر عليه مع وقف التنفيذ. ويقول نافالني إن الحكم صدر في قضية لفقت له لوأد طموحاته السياسية.

ورد المعارض الروسي بالدعوة لمقاطعة الانتخابات ودفع ذلك الكرملين للمطالبة بالتحقيق لتحري ما إذا كانت هذه الدعوة مخالفة للقانون.

وقال أنصار نافالني الأربعاء إن أنصاره سينظمون تجمعات جماهيرية في 85 مدينة في مختلف أنحاء البلاد في 28 يناير/كانون الثاني بما فيها موسكو وسان بطرسبرغ تأييدا لدعوته لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف نافالني في بيان على موقعه الالكتروني "نحن نرفض أن نسمى إعادة تعيين بوتين انتخابا. لن ندلي بأصواتنا وسنقنع الكل من حولنا ألا يصوتوا".

ومن المحتمل أن تمثل مقاطعة الانتخابات مشكلة للكرملين الذي يحرص على ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت لإضفاء الشرعية على فوز بوتين المتوقع وذلك وسط بعض البوادر على فتور الحماس بين الناخبين.

وبمقتضى القانون لابد من الاتفاق مع السلطات على مواعيد التجمعات الجماهيرية وأماكنها.

وفي كثير من الأحيان امتنعت السلطات في الماضي عن منح موافقتها إما لتضارب المواعيد أو لمخاوف أمنية.

وفي الحالات التي عقدت فيها المعارضة اللقاءات رغم عدم موافقة السلطات تدخلت الشرطة لفضها بالقوة واعتقال المشاركين فيها.

وتظهر استطلاعات الرأي أن بوتين الذي قاد روسيا على مدار 18 عاما إما رئيسا للبلاد أو رئيسا للوزراء، في طريقه لتحقيق فوز مريح آخر بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات. وسيتيح له ذلك الحكم حتى عام 2024 وسيكون حينها قد بلغ من العمر 72 عاما.

ويخوض بوتين ضابط المخابرات السابق، الانتخابات كمرشح مستقل في خطوة يعتبرها البعض وسيلة لتعزيز صورته "كأب للأمة" وليس شخصية سياسية حزبية.

وقال حزب روسيا المتحدة الحاكم وحزب روسيا عادلة إنهما سيدعمان بوتين.

ويشيد الحلفاء بالرئيس الروسي لأنه استعاد الشعور الوطني بالكرامة ووسع نطاق نفوذ موسكو بتدخله في سوريا وأوكرانيا.

لكن زعيم المعارضة أليكسي نافالني يقول إن بوتين أمضى وقتا أطول مما ينبغي في السلطة وإن الدعم له مصطنع من قبل وسائل إعلام رسمية منحازة ونظام جائر يقصي المعارضين الحقيقيين.

وشكك الاتحاد الأوروبي في إمكانية اجراء انتخابات رئاسية نزيهة في روسيا في ظل اقصاء لجنة الانتخابات أليكسي نافالني أبرز وجه للمعارضة الروسية.

واعتبر الاتحاد الثلاثاء أن رفض اللجنة الانتخابية في روسيا لترشّح نافالني للانتخابات الرئاسية كمنافس للرئيس فلاديمير بوتين "يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية" في هذا البلد.

وقالت مايا كوشيانسيتش المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اللجنة الانتخابية الروسية "يطرح شكوكا جدية حول التعددية السياسية في روسيا واحتمال إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل".

وكانت اللجنة الانتخابية الروسية رفضت الاثنين طلب ترشّح أليكسي نافالني في انتخابات الثامن عشر من مارس/اذار والتي أعلن بوتين ترشّحه فيها لولاية رابعة.

وسبق أن أعلنت اللجنة أن نافالني لا يمكنه الترشّح قبل العام 2028 بسبب حكم قضائي صادر بحقّه في فبراير/شباط بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ بتهم تتعلق بالاختلاس.