عمرو يوسف ينشغل بالثأر في 'طايع'

القاهرة - يلعب الممثل ومقدم البرامج المصرية عمرو يوسف بطولة المسلسل المصري الجديد "طايع".

ويجسد عمرو يوسف شخصية صعيدية لأول مرة في مشواره الفني حيث بدأ في تدريبات التحدث باللهجة الصعيدية من خلال عقد جلسات مع مختصين في هذه النوعية من الأعمال.

و"طايع" من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد دياب، وبطولة عمرو عبدالجليل، وأحمد عبدالله محمود، وسلوى محمد علي، ومحمود البزاوي، وسهير المرشدي.

وحسمت الفنانة الأردنية صبا مبارك موقفها رسمياً ووقعت عقد بطولة العمل الفني الجديد، وسيتم تصوير أحداث المسلسل المقرر عرضه في رمضان 2018 في مدينة الأقصر جنوب مصر وفي باريس.

وأكد يوسف أنه لا يخشى التجربة الجديدة.

وهيمن الحضور الشبابي على الدراما المصرية في نحو خمسين مسلسلا عرضت في موسم شهر رمضان 2017، وغاب عن معظمهما النجوم الكبار، في ظاهرة تعزى بشكل عام إلى "ضرورات التسويق" في ظل منافسة حادة.

وطغى الحضور الشبابي على هذه الأعمال، ولا سيما مع الممثلين أمير كرارة وعمرو يوسف ويوسف الشريف وآسر ياسين ومصطفى شعبان، وينطبق الأمر أيضا على الممثلات الشابات مثل نيللي كريم ودينا سمير غانم ومنة شلبي وغادة عادل ومي عز الدين وغيرهن.

ويناقش العمل التلفزيوني الجديد قضية الثأر وما تسببه من خلافات ومشاكل وفرقة بين العائلة الواحدة في صعيد مصر.

وخاض عمرو يوسف السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عشم إبليس"، وقبله قدم مسلسل "غراند أوتيل"، وحقق نجاحا ملحوظا ونال إشادات من طرف النقاد.

واعتاد عمرو يوسف على التعاون مع النجمات الجدد في الدراما الرمضانية، فاختار ريم مصطفى ودينا الشربيني العام الماضي للمشاركة في بطولة "عشم ابليس"، وتعاون سابقًا مع أمينة خليل في "غراند أوتيل".

وتلقّت غادة عادل عرضًا للمشاركة، لكنها لم تحسم قرارها لا سيما وأنها تملك الكثير من العروض وتحتاج لوقت للمفاضلة بينهم.

وتلوح أزمة حادة في الافق في استوديوات التصوير المصرية بعدما اكتشف عمرو يوسف أن مسلسله الجديد يتطابق ويتشابه مع مسلسل "زين" لنجم السينما الشبابية محمد رمضان ومن المقرر أن يعرضا خلال نفس التوقيت.

وسيقوم صناع "طايع" خلال الأيام المقبلة باحداث تغيير جذري في قصة وشخصيات المسلسل، حتى لا يخرج في النهاية نسخة من العمل الاخر، كما أن بقية حلقاته لن تُسلم للفنانين المشاركين في العمل إلا مع بداية التصوير من اجل احاطة الفكرة الجديدة بالسرية والكتمان.