نساء السعودية يشاركن لأول مرة في مسابقة دولية للشطرنج

الرياض - لأول مرة في تاريخ السعودية تنافس النساء السعوديات في بطولة دولية للشطرنج في الرياض.

وجاءت البطولة بلاعبين ولاعبات من مختلف أرجاء العالم إلى المملكة التي بدأت في تخفيف القيود الاجتماعية مما يوفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات والأجنبيات على حد سواء.

وجلس اللاعبون متقابلين في قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التي تغطي الجسم كاملا.

وقالت باتسياشفيلي نينو لاعبة الشطرنج من جورجيا "أمر جيد بالنسبة لنا" ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في البطولة.

وبالنسبة للسعوديات هذه البطولة هي أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفا بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وقالت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان فلاته إن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في المملكة يمهد الطريق أمام النساء للمشاركة في المزيد من الأنشطة والرياضات.

وأضافت "لعبة الشطرنج عندنا في السعودية لعبة بيوت معروفة أنها في البيت في العائلة بيلعبوها لكن انه يكون في اتحاد ونسائي فالحمد لله في ظل حكومتنا الرشيدة وفي ظل الرؤية الجديدة الحمد لله فتح المجال للنساء يشاركوا في أي فعالية".

لكن البطولة أثارت بعض الجدل.

فقد قال نائب رئيس اتحاد الشطرنج العالمي إن المملكة رفضت منح تأشيرات دخول للاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة.

ولا تعترف السعودية بدولة إسرائيل ولا تربطها بها علاقات رسمية.

وتنفذ السعودية برنامجا إصلاحيا تطلق عليه رؤية 2030 يخفف تدريجيا من القيود الاجتماعية في المملكة وينهي منع النساء من قيادة السيارات في 2018.

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء (26 ديسمبر/كانون الأول) وتستمر حتى 30 ديسمبر/كانون الأول. ويشارك فيها 240 لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا وأربع نساء من السعودية.