القاهرة والإسكندرية يطلقان إشار البدء لمتحف الأديان في قصر الأميرة خديجة

وقعت كل من محافظة القاهرة ومكتبة الإسكندرية برتوكول تعاون يقضي باستغلال قصر الأميرة خديجة بمنطقة حلوان بالقاهرة كمركز حضاري وثقافي ومتحف للأديان طبقاً للمعايير الدولية للمتاحف.

وكشف محافظ القاهرة أنه بعد ترميم القصر وتجديده لم يجد من الملائم أن يتحول إلى مكان إداري بل لا بد أن يكون مركزا ثقافيا يحمل ثقافة وتراث وحضارة مصر، وأن مصر في أشد الاحتياج لمثل هذه المراكز التي تشكل منارات.

وقال "عرضت الأمر على د. مصطفى الفقي الذي درسه واقترح إنشاء متحف للحضارات وخاصة الدينية باعتبار مصر مركزا للحضارات الدينية منذ فجر التاريخ، وقد توافقنا فكان توقيع هذا البروتوكول لتنفيذ الفكرة وإنشاء متحف يضاف إلى متاحف مصر ويشكل إضافة نوعية للحضور الثقافي والتاريخي العريق لمصر".

وقال د. مصطفى الفقي إن مصر هي أرض التسامح والثقافات والديانات وأن أغلى سلعة في مصر هي السلعة الثقافية، والقوى الناعمة كلها تقوم على الثقافة، وبالتالي لقي اقتراحي بجعل قصر الأميرة خديجة بحلوان متحفا للديانات التي مرت على مصر بدءا بالديانات الفرعونية ومفهوم التوحيد عند إخناتون وصولا لليهودية ثم المسيحية ثم الإسلام، قبولا واستحسانا من زملائي في المكتبة عند طرح الموضوع عليهم.

وأكد أن متحفا كهذا يضيف لمصر قيمة ومكانة، وأوضح "كنت أتصور أن القاهرة تضم 7 معابد يهودية، حتى صحح لي الأثري المعروف زاهي حواس قائلا: بل هم تسعة معابد، فإذا كان بلدا هذه صفاته وسماته، فلم يقذف مصري واحد قالبا من الطوب على أي من هذه المعابد لا في 1948 ولا في 1956 ولا في 1967 ولا 1973، لقد استوعب المصريون الشعب اليهودي وعاش اليهود على أرضها آمنين، حتى صارت اليهودية في حواري وأزقة مصر، ولعب اليهود دورا في التجارة العالمية عبر هذه المواطنة المترسخة في النفوس ما عكسته بقوة اوراق الجنيزة البردية.

وفى جانب اخر عد تسامح المسيحية بل نشر المسيحية في مصر دالا معبرا عن السلام الذي يركن اليه كل مصري ويتوافق مع هدوء المجتمع وطبيعة الإنتاج الزراعي للأرض، فانتشرت المسيحية في مصر، ولم يكن الاضطهاد الديني إلا اضطهاد سلطة المحتل لأرض مصر، فالمصريون اختاروا عقيدة تتوافق مع رؤيتهم للمسيحية. ثم جاء الإسلام لكي يتبنى دخول العرب أرض مصر وأقباطها، ليندمج العرب مع الأقباط في الفسطاط حيث إلى الجنوب كنائسهم وعلى بعد خطوات مسجد المسلمين الجامع جامع عمرو بن العاص، ولسنوات طويلة لم نقرأ نزاعا في كتب المصريين أقباطا ومسلمين حدث في الفسطاط، وعكست هذا أوراق المعاملات اليومية من البردى المصري، بل انتشار العربية تدريجيا كلغة للمعاملات اليومية في الوقت الذي استمرت فيه القبطية بلهجاتها مستخدمة في مصر، دون ان يجبر أحد الاقباط عن التخلي عن لغتهم ودياناتهم.

وأكد الفقي أن كل ذلك كان لا بد أن يتجسد في متحف ومركز للحضارات والديانات المختلفة ومؤسسة علمية وبحثية وخدمية ومزاراُ ذي قيمة للسياحة الدينية بمصر، وهذا ما نسعى إليه من توظيف قصر الأميرة خديجة التي تفضلت به محافظة القاهرة ووافق عليه دولة رئيس الوزراء د. شريف إسماعيل.

ورأى الفقي أن هذا المشروع يشكل رسالة إيجابية ترسلها مصر للعالم، أن مصر أرض الأديان السماوية تعكس عبر العصور تعايش بين الاديان رسخه الشعب المصري بثقافته القائمة على التسامح والاستيعاب، هذا ما ألفه المصريون منذ عصور مبكرة.

وأضاف الفقي أن قصر الأميرة خديجة تحفة معمارية ذو قيمة أثرية كبيرة المسجل كطراز معماري متميز لذا فإننا نتصوره في متحف الأديان، متحف نرى فيه منذ فجر التاريخ الضمير الإنساني الذي يبحث عن العدل ويعاقب الظالم، بل نرى البحث عن الحقيقة.

وأشار الفقي إلى أن الدين هنا ليس الدين فحسب بل ثقافة مجتمع تعكس قدرة فائقة على التفاعل سبقت كافة مواثيق حقوق الإنسان وقيم المواطنة المعاصرة. إننا سوف نحكي عبر الزمن سيرة أديان تعايشت وضمير ولد مع فجر الإنسانية، فجر منظومة من القيم المشتركة ظلت هي الحاكمة في المجتمع المصري. لذا سيكون هذا المتحف تفاعليا وتعليميا، حيث إن التفاعل مع المعروضات عبر التقنيات الحديثة يولد لدى الأجيال الجديدة معرفة أفضل بالمشترك بين الديانات فضلا عن إدراكه لوجود الآخر داخل المجتمع، كما يعظم المعرفة لدى زائر المتحف، خاصة أن الإسلام كدين يؤمن باليهودية والمسيحية، وإذا دققنا سنجد القيم الإنسانية بين الديانات الثلاث مشتركة، فالبحث هنا ليس عن ديانات ثلاث وحسب، بل عما يمكن أن نسميه البعد الإنساني لدى الأديان منذ ديانات قدماء المصريين.

يذكر أن قصر الأميرة خديجة هانم (1895 – 1902) وفقا لما جاء في الدراسة الأثرية للآثار الباقية فى مدينة حلوان من القرن التاسع عشر والذي تم نشرها فى كتاب للدكتور عبدالمنصف سـالم حسن نجـم أستاذ الآثار بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان، أن "تاريخ قصر الأميرة خديجة توفيق ابنة الخديوى محمد باشا توفيق ابن الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير مؤسس الأسرة العلوية التي تزوجت من الأمير عباس باشا ابن محمد عبدالحليم بن محمد على باشا الكبير وكان زواجها عام 1895 وقد أعدت سراي القبة لزفافها من هذا الأمير ثم انتقل موكب الزفاف إلى قصر حلوان عن طريق باب اللوق وذلك ليقيما فى السراي الخديوية بضعة أسابيع قبل سفرها إلى الآسـتانة، وأقامت الأميرة خديجة هانم بهذا القصر منذ بنائه 1895 – 1902 حتى قامت بإهـدائه إلى نظارة الصحة وتحول إلى مصحة للأمراض الصدرية ثم اتخذته رئاسة الحي بحلوان مقرًا لها، وهو الآن لا يزال تابعًا لها وقد صممت جميع أرضيات القصر شأنها فى ذلك شأن قصور القرن التاسع عشر بشكل مستوى مغطى بخشب الباركيه إلا أنه تم استبداله ببلاطات حديثة خاصة بعد تحويل القصر إلى مستشفى".

محمد الحمامصي