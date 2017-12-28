دبي تستعد لليلة ضوئية استثنائية احتفالا بالعام الجديد

دبي - أعلنت مجموعة "اعمار" عملاقة قطاع البناء والعقارات الاماراتية الاربعاء ان احتفالات رأس السنة في برج خليفة بدبي ستكون عبارة عن عروض ضوئية تنفذ على المبنى الاعلى في العالم بدل الألعاب النارية التقليدية.

وقال أحمد ثاني المطروشي العضو المنتدب لمجموعة "إعمار" في اللجنة الخاصة بتنظيم وتأمين احتفالات رأس السنة في دبي ان عروض الليزر ستترافق مع موسيقى خاصة بها.

وأوضح في مؤتمر صحافي ان الهدف من استبدال الالعاب النارية بالعروض الضوئية "ان نأتي بشيء جديد ولا نبقى نستخدم الطرق القديمة نفسها"، مضيفا "اعتقد ان هذا التغيير سيتضمن الكثير من المتعة والابهار".

و"اعمار" هي الشركة المنفذة لمشروع برج خليفة، أطول برج في العالم، في وسط دبي، حيث تقام الاحتفالات السنوية بالعام الجديد.

وقالت المجموعة انها ستحاول من خلال العروض الضوئية على برج خليفة مساء الاحد المقبل دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من دون ان تحدد الفئة التي تستهدف تسجيل رقم قياسي فيها.

من جهتها، ذكرت شرطة دبي انها تتوقع وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عروض الليزر على برج خليفة.

وقال العميد عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي في المؤتمر الصحافي ان الاجهزة الامنية في الامارة الخليجية "وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار في مناطق العروض".

واعلن عن اجراءات لتنظيم الاحتفالية الرئيسية، وبينها اغلاق طرق، وتوفير عدد من الخيم وسط مدينة دبي من أجل تقديم خدمات خاصة بالمفقودات والإسعافات الأولية والدعم اللوجستي وغيرها من الخدمات.

وسبق لشركة "اعمار" ان اعلنت انه سيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من وسط دبي بدءا من الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ) عبر تويتر.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم وقد زارها العام الماضي 14,9 مليون شخص.