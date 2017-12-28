رئيس غواتيمالا يواجه الأزمة الداخلية بعزلة دولية

واشنطن - قرار غواتيمالا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يزيد رئيسها جيمي موراليس قربا من الولايات المتحدة في وقت تراجعت فيه شعبيته داخليا بسبب مزاعم فساد أثارها محققون تدعمهم الأمم المتحدة.

ففي تحد لرفض دولي كاسح لقرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية إلى القدس، كانت غواتيمالا وهندوراس الدولتين الوحيدتين في الاميركتين اللتين دعمتاه في تصويت أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وبينما تزداد عزلته داخليا، كسب موراليس أصدقاء في واشنطن بتأييده موقف ترامب، رغم أنه يغامر بمواجهة رد فعل عنيف من البلدان العربية التي تستورد الهيل المكلف من غواتيمالا.

وأعلن موراليس ليلة عيد الميلاد أنه سيحذو حذو ترامب بنقل سفارة غواتيمالا من تل أبيب إلى القدس.

وقال مايكل شيفتر رئيس مركز أبحاث الحوار بين الاميركتين ومقره واشنطن "هذه طريقة غير مكلفة بالنسبة لموراليس لضمان وقوف إدارة ترامب إلى جانبه".

وليس غريبا أن يثير موراليس جدلا دوليا.

ففي أغسطس/آب تعرض موراليس، الممثل الكوميدي السابق، لانتقاد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفير الاميركي لدى غواتيمالا لمحاولته طرد محقق تدعمه الأمم المتحدة يسعى لتقديمه للمحاكمة بسبب مزاعم فساد.

وكاد التحقيق في مزاعم التمويل الانتخابي غير المشروع، والذي أعقب تحقيقات فساد منفصلة مع أفراد من عائلة موراليس، أن يؤدي لاتخاذ إجراءات لعزله.

وأفلت موراليس من هذا المصير، ولكن كان عليه أن يتراجع عن محاولة طرد رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة، وتقوضت سلطته بشدة.

ويقول موراليس، وهو مسيحي أنجليكاني، إن سياسته تجاه إسرائيل تجيء في إطار دعم غواتيمالا الممتد لدولة إسرائيل.

وعن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة قال "رغم أن تسعة منا فقط من العالم بأسره هم الذين دعموا (موقف ترامب)، فإننا متأكدون تماما أن هذا هو المسار الصحيح".

وإلى جانب غواتيمالا، عارضت ثمانية بلدان أخرى القرار الذي يدين الولايات المتحدة لاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين صوتت لصالحه 128 دولة.

ووضع القدس إحدى العقبات الرئيسية في طريق أي اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

واقعية غواتيمالا السياسية

كان أيضا دعم ترامب ممارسة للواقعية السياسية من جانب موراليس.

فقد هدد ترامب بقطع المساعدات عن الدول الداعمة لقرار الأمم المتحدة. وليس هناك في الاميركتين من يعول على مساعدات الولايات المتحدة أكثر من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور التي لم تصوت على القرار إلا قلة قليلة.

ومن المقرر أن تتلقى غواتيمالا، فور موافقة الولايات المتحدة، 209 ملايين دولار من (تحالف خطة الرعاية الاجتماعية في المثلث الشمالي)، وهو برنامج تموله واشنطن.

وتلقت غواتيمالا أيضا قرابة مئة مليون دولار من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية العام الماضي وأكثر من 75 مليون دولار في شكل مساعدات أمنية خلال الفترة من 2012 إلى 2015، بحسب بيانات برنامج مراقبة المساعدات الأمنية.

ويستفيد الاقتصاد المحلي من الأموال التي يحولها إليه مئات الآلاف من مواطني غواتيمالا المقيمين في الولايات المتحدة، وكثيرون منهم مهاجرون غير شرعيين هدد ترامب بترحيلهم إلى وطنهم.

ومن المتوقع أن يتخطى حجم التحويلات ثمانية مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أرباع ميزانية غواتيمالا.

وسيفاقم وقف هذه التدفقات المالية من الغضب تجاه موراليس.

وقال ريكاردو باريرو المنسق السياسي بمعهد اميركا الوسطى للدراسات السياسية ومقره غواتيمالا سيتي "مثل هذه الأفعال التي تعبر عن حسن النية والدعم لحكومة دونالد ترامب قد تتحول في نهاية المطاف إلى فرص للاستقرار السياسي غير متاحة الآن".

وقدمت إسرائيل تدريبا مهما لجيش غواتيمالا.

غير أن غواتيمالا لها مصالح أخرى في الشرق الأوسط منها الطلب على الهيل من بلدان عربية. وغواتيمالا أكبر منتج للهيل في العالم.

وأعاد نائب رئيس غواتيمالا السابق إدواردو شاتين للأذهان ما حدث في منتصف التسعينيات عندما قالت بلاده إنها ستنقل سفارتها إلى القدس لكنها تراجعت وسط تهديدات من بلدان عربية بوقف استيراد الهيل المستخدم في القهوة العربية.

وقال شاتين في إشارة لاحتمال وقف استيراد الهيل "من المحتمل أن يحدث هذا مجددا".