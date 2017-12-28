ميلان يحسم الدربي اللومباردي في الوقت الاضافي

ميلانو - حسم ميلان الدربي اللومبادري بفوزه الاربعاء على ضيفه وجاره انتر ميلان 1-صفر بعد التمديد (الوقت الاصلي صفر-صفر)، وبلغ نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم لملاقاة لاتسيو اول المتأهلين.

على ملعب سان سيرو، انهى قطبا مدينة ميلانو الوقت الاصلي بتعادل سلبي فاضطر الفريقان اللذان توجا ببطولة الدوري 36 مرة مناصفة (18 لكل منهما) لخوض وقت اضافي حسمه ميلان في الدقيقة 104 بهدف سجله البديل باتريك كوتروني.

واستمر ميلان في مشوار البحث عن لقب اول في المسابقة منذ 2003 وسادس في تاريخه، في حين انتهت مهمة البحث عن تتويج ثامن عند انتر ميلان.

ويلتقي ميلان في دور الاربعة مع لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، الذي كان اول المتأهلين بفوزه الثلاثاء على فيورنتينا 1-صفر.

واحرز لاتسيو اللقب 6 مرات اخرها عام 2013، وخسر النهائي 9 مرات اخرها العام الماضي امام يوفنتوس صفر-2.

ويستكمل الدور ربع النهائي الثلاثاء المقبل بلقاء نابولي مع اتالانتا برغامو، ويختتم الاربعاء 3 كانون الثاني/يناير بدربي تورينو بين يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الثلاثة الاخيرة وجاره تورينو.

ويملك يوفنتوس الرقم القياسي بعدد الالقاب (12) اخرها في الاعوام الثلاثة الماضية (2015 و2016 و2017)، مقابل 9 القاب لروما و7 لانتر ميلان اخرها في 2011.

ويقام الدور نصف النهائي في 31 كانون الثاني/يناير المقبل ذهابا، و28 شباط/فبراير ايابا، على ان تقام المباراة النهائية في 9 ايار/مايو المقبل.