ابوظبي على موعد مع عودة اسمين كبيرين الى ملاعب التنس

باريس - ستكون العاصمة الاماراتية على موعد مع عودة اسمين كبيرين الى ملاعب التنس، هما الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاميركية سيرينا وليامس اللذان يشاركان في دورة ابوظبي الاستعراضية المقررة من الخميس حتى السبت.

وانطلقت هذه الدورة الاستعراضية التي تعتبر تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد، منذ عام 2009 وانحصرت فيها المشاركة على الرجال لكن نسخة 2017 ادرجت السيدات ايضا، ما فتح الباب أمام مشاركة سيرينا وليامس التي ستعود للملاعب للمرة الأولى بعد غيابها منذ مطلع 2017 في إجازة أمومة.

وتلتقي الأميركية التي أحرزت في كانون الثاني/يناير 2017 لقبها الكبير الـ23 بفوزها في نهائي استراليا على شقيقتها فينوس ما أتاح لها الانفراد بالرقم القياسي لألقاب الغراند سلام، السبت في اليوم الثالث والأخير مع اللاتفية الشابة يلينا أوستابنكو، المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الرملية، ثاني البطولات الاربع الكبرى.

وستكون مواجهة السبت الأولى بين سيرينا واوستابنكو التي أكدت "أنا متحمسة جدا للعب في أبوظبي (...) ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها سيدات في هذا الحدث، وشرف كبير بالنسبة إلي ان أصبح جزءا من التاريخ بعدما تابعت هذه البطولة لسنوات".

ومن جهتها، قالت سيرينا (36 عاما) بحسب بيان صدر عن منظمي الدورة ان "الموسم المنتهي كان رائعا فعلا بالنسبة إلي، وأتوق لمواصلة (ذلك) في بداية الموسم الجديد"، مضيفة "أنا سعيدة بالعودة للمرة الأولى منذ ولادة ابنتي في أيلول/سبتمبر".

وتابعت "ان دورة مبادلة تشكل منذ مدة انطلاقة موسم التنس عالميا لدى الرجال، ويشرفني ان أعود وأكون أول امرأة تشارك في هذا الحدث (...) أتطلع قدما للتواصل مع المشجعين قريبا جدا".

وتنحصر مشاركة السيدات في هذه الدورة على سيرينا واوستابنكو، فيما يشارك عند الرجال ستة لاعبين وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف اول سابقا والذي تراجع الى المركز الثاني عشر بعدما غاب عن الملاعب منذ بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي بسبب اصابة في مرفقه.

وغاب ديوكوفيتش الموسم الماضي عن منصة تتويج البطولات الاربع الكبرى للمرة الأولى منذ موسم 2010 بعد تنازله عن لقبي استراليا المفتوحة بخروجه من الدور الثاني، ورولان غاروس الفرنسي بعدما ودعها من ربع النهائي حيث انتهى مشواره ايضا في بطولة ويمبلدون، فيما لم يشارك في بطولة فلاشينغ ميدوز بعد قراره انهاء موسمه باكرا.

وسيسعى ديوكوفيتش الشهر المقبل الى الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الالقاب في بطولة استراليا المفتوحة والذي يتشاركه حاليا مع الاسترالي روي ايمرسون (6 لكل منهما).

- غياب نادال وفافرينكا وراونيتش -

وتشكل دورة أبوظبي استعدادا للبطولة الاسترالية المقررة بين 15 كانون الثاني/يناير المقبل و28 منه في ملبورن، وقد أكد ديوكوفيتش الثلاثاء في حديث لموقع "سبورت360" أنه "متشوق للعودة الى المنافسات (...) لم يكن الأمر سهلا علي بأن أكون غائبا طيلة هذه الفترة".

وكان من المقرر أن يشارك ايضا الاسباني رافايل نادال المنصف اول عالميا والفائز بلقب الدورة الاماراتية الاستعراضية في العامين الماضيين، لكنه أعلن السبت انسحابه بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية.

وسبق لنادال (31 عاما) أن انسحب الشهر الماضي من بطولة الماسترز التي تشكل خاتمة الموسم، وذلك بسبب اصابة تعرض لها في ركبته بعد موسم صعب وطويل توج خلاله بلقبين كبيرين في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الاميركية.

وقال نادال لموقع دورة ابوظبي الاستعراضية "كان 2017 عاما صعبا ويجب أن أتعامل مع روزنامتي بشكل مختلف من أجل أكون جاهزا. لهذا السبب وبكل أسف، أعلمت المنظمين والآن أنتم المشجعون بأني لن أشارك هذه المرة في ابوظبي".

وسيحاول نادال أن يكون بكامل جهوزيته من أجل المشاركة في بطولة استراليا حيث سيسعى الى لقبه الـ17 في بطولات الغراند سلام.

واستبدل نادال في دورة ابوظبي بمواطنه روبرتو باوتيستا اغوت الذي يبدأ مشواره ضد الروسي اندري روبليف، بديل المنسحب الاخر الكندي ميلوس راونيتش.

ويشارك في الدورة ايضا النمسوي دومينيك تييم والاسباني بابلو كارينيو بوستا والجنوب افريقي كيفن اندرسون، بدل المنسحب الاخر السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي لم يستعيد كامل عافيته بعد اصابة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ خروجه من الدور الاول لبطولة ويمبلدون.

وتبدأ الدورة الخميس بلقاءي كارينيو بوستا مع اندرسون، وباوتسيتا مع روبليف، على أن يلتقي الفائز من المواجهة الأولى مع تييم والفائز من الثانية مع ديوكوفيتش الجمعة.

وتقام المباراة النهائية السبت ويسبقها لقاء تحديد صاحب المركز الثالث.