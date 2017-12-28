بوتين يربط تفجير سان بطرسبورغ بالإرهاب

موسكو - اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت الاربعاء "عمل ارهابي"، أدى الى اصابة 13 شخصا بجروح.

وقال بوتين للحضور "تعلمون أن عملا إرهابيا وقع أمس في سان بطرسبورغ.

وكان الرئيس الروسي يتحدث في حفل بالكرملين لتكريم عسكريين خدموا في سوريا.

واضاف ان "جهاز الأمن الاتحادي منع مؤخرا عملا إرهابيا أخر".

وقال ايضا ان الوضع الأمني في روسيا كان سيصبح أسوأ بكثير إذا سُمح لآلاف المواطنين الروس الذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بالعودة للبلاد.

وصرح بوتين ان روسيا التي تخوض عملية عسكرية في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 "قدمت مساهمة حيوية في هزيمة قوى الاجرام التي تحدت الحضارة برمتها وفي تدمير جيش ارهابي وديكتاتورية همجية". واعربت الاجهزة الامنية الروسية بعد اعلان بوتين في منتصف كانون الاول/ديسمبر عن سحب جزئي لقواته من سوريا عن المخاوف من عودة جهاديين من سوريا بعد خسارة التنظيم المتطرف شبه الكاملة لاراضيه في هذا البلد وكذلك في العراق.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الارهاب ان العبوة يدوية الصنع وضعت في قسم ايداع الامتعة.

وأفادت حصيلة جديدة نشرتها السلطات في ثاني مدن روسيا الخميس عن اصابة 13 شخصا بجروح جراء الانفجار الذي وقع قبل اربعة ايام من ليلة رأس السنة. وكانت الحصيلة السابقة 10 جرحى.

وأعلنت اللجنة الوطنية في بيان ان "عبوة ناسفة محفوظة في احدى خزائن قسم ايداع الامتعة انفجرت" في السوبرماركت التابع لسلسلة بيريكريوستوك، مضيفة انها كانت "توازي 200 غم من مادة تي ان تي".

واضاف البيان ان اللجنة تنسق التحقيق، فيما أكد المحققون في أعقاب الانفجار عدم استبعاد اي فرضية ولو انهم لم يبدأوا رسميا اجراء متصلا بهجوم ارهابي.

والاربعاء أعلنت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية فتح تحقيق في "محاولة قتل".

من جهة أخرى بث موقع فونتانكا الاخباري المحلي صورا من كاميرات مراقبة المتجر وقدمتها على انها للمنفذ المفترض.

وبدا في الصور الاولى رجل "لا يحمل ملامح سلافية" يرتدي سترة خضراء بقلنسوة ويحمل حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحا، قبل ان يظهر لاحقا مغادرا المتجر بلا حقيبة، على ما اوضح الموقع.

واستهدف تفجير في نيسان/ابريل مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا، ما اسفر عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتبنت المسؤولية عن التفجير مجموعة مرتبطة بالقاعدة وقالت انها رسالة الى البلاد المنخرطة في الحرب ضد المسلمين.