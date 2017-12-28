اكتملت حالة الاستقطاب

تتكشف الخطط السياسية المراد بها تدمير العالم العربي يوما بعد يوم، ومرة أخرى يكون الإسلام السياسي السم الذي سيشربه الجميع، شيعة وسنة وعلمانيون وليبراليون ومحافظون وقوميون، وهي الحالة الوحيدة التي برع الإسلاميون في تحقيقها. الإسلاميون هذه المرة نجحوا في تكوين استقطاب ثلاثي زواياه هي تركيا وايران والسودان، والهدف المشترك هو الاستيلاء على العالم العربي. ويخطئ من يظن أن الحراك التركي في السودان لوجه الله تعالى. فالمقصود من هذا الحراك تطويق جزيرة العرب، تمهيدا لاستخدام القوة ضدها، فقد تم تدمير جزء من البلاد العربية والآن الجزء الثاني، وتمكين الإسلاميين من الحكم، ومن ثم اشعال الفتنة للاقتتال الداخلي وتحقيق الأهداف المرجوة التي وضعتها أميركا منذ عقد من الزمان، ولم تفشل أبدا خطة استخدام الإسلاميين للتدمير، وما نشهده اليوم ما هو إلا جولة جديدة من نفس الاستراتيجية.

مرة أخرى يقع الإسلاميون العرب في تفس الخطأ، وإذا كانوا يعتقدون أن إعادة نظام الخلافة هو الحل، فليكونوا على علم بالمحاذير والمخاطر الكثيرة التي على رأسها ثورة العرب من الأديان الأخرى وسعيهم للانفصال كما تفتت السودان تحت حكم البشير، وإشعال الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة، واستعداء العالم لهم بسبب تطبيق الشريعة الاسلامية التي تحرّم الكثير مما تحله الأديان الأخرى. وإذا طالبوا بتحرير فلسطين على أساس ديني، وليس كحق تاريخي، لن يتعاطف معهم أحد من الدول المسيحية، ناهيك عن الاقتتال بين الإسلاميين حول أحقية الخلافة، هل تكون للأتراك أم للفرس أم للعرب؟

ربما يتصور الاسلاميون دولة للخلافة الإسلامية مزدهرة وتقيم العدل والمساواة ولا فضل لعربي أو أعجمي إلا بالتقوى، وربما يتصور بعض القادة أنهم سيصبحون خلفاء ويدين لهم العرب والعجم، بل هم واهمون، ولن يجدوا لهم مكانا وسوف يجردون من هالة العظمة التي أحاطوا أنفسهم بها، وسوف يصبحون جندا تحت إمرة الفرس والأتراك.

قطر كانت معززة مكرمة بين اخوتها العرب. وإذا كان بعض العرب قد عادوها في السابق، فقد كان ذلك العداء غضبة من أجلها وليس عليها. لكنها لم تنس وظل الحقد يكبر في صدرها، وتسعى إلى الانتقام ممن عاداها لسبب واضح ثم انتهى، وأباحت لنفسها التحالف مع القاصي والداني ضد العرب. فانتشرت ثقافة الكراهية هذه بين أفراد شعبها، واكتسبت صيتا سيئا في العالم، وأصبح أعداؤها أكثر من محبيها، بحيث أن الناس أنشأوا مواقع تدعو لمقاطعة أولمبياد 2022. وقد استهانت قطر بتلك المواقع، لكنها ستعرف تأثير تلك المواقع عندما يفتتح الأولمبياد ثم تفاجأ بأن الحضور يقتصر على سكان قطر.

لقد ضيعت قطر فرصة ذهبية، وخسرت العرب، واستعاضت عنهم بتركيا وايران والسودان، وكان بمقدورها أن تجعل دول الخليج يدا واحدة ونقطة جذب وتعاون بين الدول العربية، بدلا من نشر الكراهية والخطط التدميرية.

لقد تعددت عوامل الضعف التي منها العداء والحقد المدمر وانخفاض سعر النفط والإنفاق الجنوني على شراء الأسلحة والاستعانة بالغريب على الشقيق. وربما تصحو قطر ذات يوم وتأكل أصابعها ندما، حين تعامل ليس كالشقيق بل كممول فقط وتفقد مكانتها التي منحها لها اخوتها العرب حبا وكرامة، فتمردت دون مبرر.

سهى الجندي