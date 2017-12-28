جيرارد باتلر يستقبل العام الجديد في 'وكر اللصوص'

عمان - تستقبل دور السينما العالمية في 19 يناير/كانون الثاني المقبل فيلم الاثارة والجريمة "وكر اللصوص" للنجم العالمي جيرارد باتلر الذي تدور قصته حول لص محترف يخطط لعملية سرقة بنك، لكن خططه تقوده إلى منعطف آخر.

وتتناول أحداث الفيلم الذي يخرجه كريستيان غودغاست صداما شرسا بين إحدى أشهر العصابات التي تنفذ عمليات سطو مسلح والشرطي المتهور نيك فلاناغان الذي يحاول الإيقاع بتلك العصابة.

يشارك باتلر في بطولة "وكر اللصوص" كل من بابلو شرايبر وإيفان جونز وأويشا جاكسون جونيور وسونيا بالمورز وفيفتي سينت.

ويركز الفيلم على عجز الشرطة عن التصدي للعصابة التي تسرق تحت عيون أفضل عناصر الشرطة وتسحب 120 مليون دولار، فتستعين بلص سابق محترف لمساعدتها على الإمساك بأفراد العصابة الخطيرين.

ويتوقع كثير من النقاد أن يكون الفيلم المنتظر لجيرارد بتلر عملا تجاريا كونه يتناول موضوعا مكررا في السينما العالمية، حيث تلقى هذه القوالب من الأفلام مشاهدة عالية ولا يكاد يخلو موسم من وجود فيلم على الأقل يقدم سطوا على البنوك.

وكان آخر ظهور سينمائي للنجم الاسكتلندي في اكتوبر/تشرين الاول في فيلم "جيوستورم" إذ تولى مسؤولية إنقاذ الأرض من كارثة مناخية.

الفيلم جمع بين الخيال العلمي والمغامرة حول كارثة طبيعية تهدد بقاء العالم واذ يتوجه رجل إلى الفضاء الخارجي لمنع الأقمار المتحكمة في ظروف المناخ من إثارة عاصفة مدمرة، يكتشف شقيقه مؤامرة مدبّرة لاغتيال الرئيس.

وهكذا يتوجب على الشقيقين أن يواجها خطرا مختلفا ويمنعا كارثة محتملة ويعمل كل منهما على التصدي لعوامل الخطر في سبيل إنقاذ الناس وإنقاذ الرئيس.

ويركز الفيلم على التغير المناخي الذي يهدد بقاء الأرض ما يجبر حكومات العالم على التوحد وابتكار برنامج "دتش بوي"، وهو عبارة عن شبكة من الأقمار الصناعية التي تحيط بالأرض، مهمتها إطلاق أجراس الإنذار لحماية الأرض من أي كارثة طبيعية.

وتتصاعد الأحداث بعد أن يمر على البرنامج عامان كاملان بسلام قبل أن يتعرض إلى جملة من الأعطال تستدعي من الحكومات أن تبعث برجل إلى الفضاء ليتولى حل المسألة، وفي الأثناء تهب عواصف الجيوستورم على الأرض مهددة بابتلاعها.

ويتولى جيرارد باتلر مهمة انقاد الأرض والذي سبق له انقاذ الرئيس الأميركي بفيلم "اوليمبس هاز فيلين" ولندن في "لندن هاز فيلين" وبجانبه كل من الممثلين إيد هاريس وآبي كورنيش، وجيم ستورغس وأندي غارسيا والممثل المصري عمرو واكد.

وحملت فكرة الفيلم رسالة مطمئنة مفادها أن الإنسان في المستقبل يستطيع التحكم بالطقس ومنع الكوارث الطبيعية من خلال منظومة من الأقمار الصناعية.

لكن هذا الفيلم أيضا واجه عاصفة من الانتقادات لتناوله موضوعا مكررا حول الكوارث الطبيعية التي أتخمت قصصها السينما العالمية.