أربعون قتيلا باعتداء على مركز ثقافي شيعي في كابول

كابول - قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في الانفجارات التي استهدفت مركزا ثقافيا شيعيا في كابول الخميس، بحسب ما أعلن مسؤولون، في آخر عمل عنف يستهدف العاصمة الأفغانية.

أعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي يأتي بعد ثلاثة أيام على قيام انتحاري بتفجير سترته الناسفة بالقرب من مكتب للاستخبارات في العاصمة ما أوقع ستة قتلى.

وقالت أعماق إن "استشهاديا من الدولة الإسلامية هاجم بسترته الناسفة مركز التبيان الشيعي...وانفجرت ثلاث عبوات ناسفة على المركز ذاته أعقبه تفجير الاستشهادي سترته الناسفة وسط تجمعاتهم".

في حين نفت حركة طالبان سريعا تورطها في الهجوم الذي وقع بالقرب من وكالة الصوت الأفغاني التي أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى احتمال أن تكون هي المستهدفة.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي ان "الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ38 للاجتياح الروسي لأفغانستان عندما وقع الانفجار (الأول)".

وقال رحيمي "هناك 40 قتيلا و30 جريحا لكنها ليست الحصيلة النهائية إذ يمكن أن ترتفع".

وتابع رحيمي إن الانفجار الأساسي تلاه انفجاران اقل قوة لم يوقعا ضحايا.

وأشار الوزير المكلف حقيبة الصحة غلام محمد بايكان لشبكة "تولو" التلفزيونية إلى سقوط "35 شهيدا وإصابة 20 شخصا بجروح. كلهم من المدنيين" الذين قضوا نتيجة "الحروق" بسبب الاعتداء.

نساء وأطفال روى الطالب محمد حسن رضائي الذي اصيب بحروق في الوجه واليدين "كنا في القاعة في الصف الثاني عندما وقع الانفجار خلفنا. بعدها اندلع حريق وعم الدخان القاعة".

وتابع رضائي "كانت فوضى فالجميع كان يصرخ ويبكي والناس كانوا مصابين بالذعر والجميع يطلبون المساعدة"، مضيفا أن نساء وأطفالا كانوا بين الضحايا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الصوت الأفغاني المجاورة على "فيسبوك" فناء مقر هذه الوكالة وقد غطاه الحطام مع نحو 6 جثث على الأرض إحداها مضرجة بالدماء.

وبعدما أشارت وزارة الصحة في حصيلة أولية إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة ستة أشخاص بجروح، أفاد مسؤول طبي تلفزيونا محليا عن نقل 18 جريحا الى مؤسسته.

وصرح سبير نسيب مدير مستشفى الاستقلال "خمسة منهم في حالة حرجة وأطباؤنا يحاولون إنقاذ حياتهم".

وهذا الاعتداء هو الأخير في العاصمة حيث تتوالى الهجمات الدامية ما يجعل من كابول احد أكثر الأماكن خطرا في البلاد. وفي 31 أيار/مايو أوقع انفجار شاحنة مفخخة 150 قتيلا وأصاب 400 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك الهجوم لكن الحكومة قالت انه من تنفيذ شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان.

وكثف تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى اعتداء الاثنين ضد مكتب للاستخبارات في العاصمة، هجماته في البلاد خصوصا ضد الأقلية الشيعية بينما صعدت حركة طالبان هجماتها على قوات الأمن.

وليست سائر مناطق أفغانستان بمناى من مثل هذه الهجمات، إذ فجر انتحاري من حركة طالبان الاثنين سيارة مفخخة في لشكركاه في الجنوب موقعا قتيلين مدنيين على الأقل وثلاثين جريحا، بينهما 12 من رجال الشرطة وفق قائد شرطة المدينة غفار سباي.

وتسجل القوات الافغانية التي تعاني اساسا من فرار عسكريين ومن الفساد، خسائر بشرية متزايدة في صفوفها الى حد بلغ بحسب مجموعة مراقبة اميركية مستويات "عالية تبعث على الصدمة" منذ انهاء الحلف الاطلسي مهمته القتالية رسميا في 2014 وبدئه مهمة تدريب ودعم.

وتراجعت معنويات القوات أكثر في ظل مخاوف مستمرة من وجود مساعدة من الداخل للمسلحين، سواء من عملاء في الجيش أو عناصر فاسدين يبيعون العتاد إلى طالبان.