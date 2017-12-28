تركيا.. من ميناء غزة إلى سواكن

لم يتوقف النظام التركي لحظة عن مناكفة مصر، ومنذ سقوط حكم الإخوان المسلمين، والرئيس رجب طيب أردوغان مهموم بالبحث عن وسيلة للانتقام ممن أفشلوا مخططه للسيطرة على المنطقة من خلال بوابة الإسلام السياسي المتهالكة.

كلما بدأت الأمور الاقتصادية تأخذ طريقا إيجابيا، يأتي الرجل ليوقف تقدمها من النافذة السياسية، ولا يتورع عن بذل الجهد هو وجماعته للعودة إلى نقطة الصفر، ويصمم على مناطحة مصر عندما تواتيه فرصة مناسبة، ويأبى التخلي عن الانتقام.

حلقات المسلسل التركي طويلة ومتعرجة ودخلت منعطفات عديدة، يصعب حصرها في واقعة بعينها، وحتى الجزء الظاهر منها والخاص بدعم الإخوان وإيواء الكثير من فلولهم، يبدو بسيطا إذا قورن بتصورات وتوجهات وممارسات أشد قتامة.

البداية، كانت من غزة، وبعضكم يتذكر النشاط التركي بذريعة دعم غزة منذ تمكنت حماس من السيطرة على القطاع قبل عشر سنوات، هو نشاط تركز على البعد الإنساني ولم يقترب من المكونات السياسية التي تحافظ على جوهر القضية الفلسطينية، لعدم الاصطدام مباشرة بإسرائيل والولايات المتحدة.

لزوم الايحاء بأن أنقرة تعمل على فك الحصار الذي فرضته إسرائيل، سيّرت سفينتها "مرمرة" إلى غزة حاملة بشرا ومساعدات وكاميرات تصوير، ولم تكرر المحاولة مرة أخرى، لأنها تجاوزات الخطوط الحمراء التي وضعتها تل أبيب لأنقرة.

التطورات توالت بين زخم وتراجع، وفي الحالتين، وضعت أنقرة نصب عينيها الأهمية الإستراتيجية لغزة، كبوابة للاقتراب من مصر، وطرحت أفكارا تحمست لها إسرائيل، بشأن تطوير ميناء غزة، ولم تكتف بما يربطها من مكونات أيديولوجية مع حماس، ومدت بصرها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اكتشف مبكرا الخدعة وانصرف عن مخطط أنقرة.

المياه التي تدفقت على الفكرة التركية أغرقتها في مياه البحر المتوسط، وكي لا تعود للواجهة، غضت مصر الطرف عن هوية حماس الإخوانية، وانخرطت في التعاون والتنسيق معها، في الملف الأمني لتأمين الحدود ومنع تسريب المتشددين والأسلحة من غزة إلى سيناء، واقناعها بجدوى المصالحة الفلسطينية.

بالفعل حققت مصر نجاحا كبيرا في الملفين (الأمن والمصالحة) دفاعا عن الأمن القومي، بكل ما يحمله من أهمية إستراتيجية، أبرزها، قطع رجْل تركيا في غزة.

المثير أن أردوغان اعترف عقب اقتلاع داعش من الرقة في سوريا، بأن عناصر من التنظيم فرت إلى سيناء، التصريح كان مفاجئا وصادما، وكلامه يعني أنه يملك مفاتيح التنظيم الإرهابي، الذي لن يستطيع الخروج من سوريا إلا عبر الأراضي التركية.

الجرأة التي تحدث بها أردوغان، فهمها البعض على أنها رغبة لترطيب الأجواء مع مصر، وأنه على استعداد لمدها بخريطة دقيقة لتحركات العناصر الإرهابية، بعد خروجها من سوريا والعراق، والتي حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة دخولها مصر من خلال الأراضي الليبية التي تنشط فيها عناصر داعش، ولتركيا باع في تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

القصة السابقة، تعاملت معها الأجهزة الأمنية المصرية بما يليق، ولم تستهن بتحذير أردوغان، الذي جاء عقب أيام قليلة من كشف خلية تركية تعمل بالتعاون مع عناصر إخوانية في مصر، لخلق فتنة وتخريب مؤسسات الدولة.

على مدار السنوات الماضية، لم تكتف مصر بالتعامل مع تركيا عبر رد الفعل، بل امتلكت زمام المبادرة، وأجهضت محاولات كثيرة للعبث، أمنية وسياسية واقتصادية وإعلامية، وكان تطوير التعاون مع كل من اليونان وقبرص، لطمة قوية على وجه أنقرة، ورسالة تقول أن لدى مصر ذراعا طويلا بالقرب من الفناء الخلفي لها.

السودان، أصبح الحلقة الضعيفة في الخاصرة المصرية، بدلا من أن يكون حلقة قوية، ورسائله لم تكن خافية على المتابعين لخطاب الرئيس عمر البشير، الذي درج على افتعال معارك، وتعمد فتح جراح قديمة، كلما تحسنت العلاقات مع مصر، ولم يخف طوال الوقت دعمه للحركات الإسلامية، وهي القاعدة الرئيسية التي تجمعه مع النظام التركي.

الزيارة التي قام بها أردوغان للخرطوم الأحد الماضي، كشفت عن الوجه الحقيقي لكل من تركيا والسودان، وجرى توقيع مجموعة من الاتفاقيات تمكّن أنقرة من التمدد في ربوع السودان، أهمها تطوير جزيرة سواكن في البحر الأحمر، وما تحمله من ملامح عسكرية.

الفشل الذي لقيته تركيا في غزة أجبرها على التطلع إلى سواكن، مستفيدة من الانتهازية التي يتمتع بها النظام السوداني، وجعلته ينقلب على مصر ويقف إلى جوار إثيوبيا في مشروع سد النهضة، الذي يجلب أضرارا للبلدين، ويبتعد عن السعودية والإمارات بعد ما ساهمتا في رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان.

الخطورة التي ينطوي عليها التقارب بين أنقرة والخرطوم ومعهما الدوحة، تكمن في انطلاقه من دعم الحركات الإسلامية المتشددة، ومساندة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتوفير غطاء لاستقبال الفارين من سوريا والعراق، وفتح مجال لصراع بديل بعد أن بدأت الأزمة في سوريا تقترب من طريق التسوية السياسية.

الخطورة الثانية للتحالف الجديد، المتوقع أن تكون إيران قريبة منه، بحكم علاقتها الوطيدة بقطر وتركيا، أن فضاء التعاون ينطلق من الأراضي والموانئ السودانية، وهي منطقة رخوة ومفتوحة على أزمتين مهمتين، هما ليبيا واليمن.

في ليبيا لعبت، ولا تزال، الدول الثلاث (تركيا وقطر والسودان) دورا مهما في تغذية الحرب، ودعم الميلشيات الإسلامية هناك. ويمكن أن يتزايد هذا الدور لخلط الأوراق، في وقت بدأت العملية السياسية تتحول إلى بؤرة جذب إقليمي دولي.

أما الأزمة اليمنية، فمن السهولة أن يتحول السودان من عنصر داعم للتحالف العربي لعودة الشرعية، إلى عنصر سلبي مناهض للتحالف، الذي ابتعدت عنه قطر وتحرض عليه الآن لصالح إيران، وتسعى تركيا لتكون لها كلمة في بعض الأزمات، بما يعيد لها بريق الزعامة العثمانية القديمة.

الخطأ أو الحماقة، التي ترتكبها أنقرة والخرطوم، أنهما تتجاهلان ما لدى أطراف إقليمية كبيرة من أدوات، تستطيع الرد بها وبقوة على أي تصرفات تمس أمنها القومي، وكما جرى اجهاض سيناريو ميناء غزة يمكن لمصر اجهاض مخطط سواكن وأخواتها.

محمد أبو الفضل