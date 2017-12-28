ليفربول يريد حصد النقاط في المرحلة المقبلة

قال ترينت الكسندر-أرنولد مدافع ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يجب ألا يزهو بانتصاره الكبير 5-صفر على سوانزي سيتي متذيل الترتيب وأن يركز على تحديات أكثر أهمية تنتظره مستقبلا.

وسجل الظهير الصاعد الكسندر-أرنولد أول أهدافه في الدوري مع النادي الثلاثاء بينما ضمنت هجمات من لاعبي الوسط فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد-تشامبرلين انتصارا سهلا لليفربول على الفريق الويلزي.

وسيواجه ليفربول منافسه ليستر سيتي صاحب المركز الثامن في الجولة المقبلة قبل أن يتوجه للقاء بيرنلي وسيخوض من بعدها لقاء القمة المحلي أمام الغريم ايفرتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي وذلك في غضون 11 يوما.

وقال الكسندر-أرنولد لموقع النادي على الإنترنت "ندرك أنه من المهم أن نفكر في المباراة...لكن يجب علينا أن نتركها خلفنا الآن لان هناك العديد من اللقاءات التي تنتظرنا وهي أكثر أهمية من سابقتها".

وأضاف "المهمة كبيرة لأننا نخوض بطولتين وسنلعب ثلاث مباريات في ظل تتابع سريع. نحتاج لتحقيق نتائج وحصد نقاط وهذا ما نتطلع إليه الآن".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة عقب 10 انتصارات وثمانية تعادلات إضافة لهزيمتين فقط حتى الآن هذا الموسم.