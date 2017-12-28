مستقبل ويلشير مع أرسنال يعتمد على أمور مالية

يحرص أرسين فينغر مدرب أرسنال على التمسك بالمفاوضات مع جاك ويلشير بشأن تجديد عقده لكنه قال إن مستقبل لاعب الوسط مع النادي المنتمي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم متوقف على أمور مالية.

وأبهر ويلشير، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، فينغر بمستواه في آخر شهرين وفرض نفسه على التشكيلة بعدما قضى موسما على سبيل الإعارة إلى بورنموث.

وعند سؤاله عن مستقبل لاعب انكلترا البالغ عمره 25 عاما أجاب فينغر "سنجتمع معه وأعتقد أنه إذا كانت هناك نقطة اتفاق بشأن الأمور المالية سيبقى معنا في الفريق".

من جهة أخرى أكد المدرب الفرنسي عدم تلقي أي عروض بشأن أليكسيس سانشيز رغم تكهنات وسائل اعلام بريطانية بإمكانية انتقال مهاجم تشيلي الشهر المقبل إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري.

وأصبح أرسنال، صاحب المركز السادس، ملزما بالفوز على كريستال بالاس الخميس بعد انتصارات لمنافسيه ليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في الجولة الحالية.

لكن سيغيب عن صفوفه المدافع ناتشو مونريال والمهاجم أوليفييه جيرو ولاعب الوسط آرون رامسي بسبب الإصابات.