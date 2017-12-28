مايكل جاكسون الهندي ينظم حركة السير بالرقصات

نيودلهي - شارباه يذكران بالمغني البريطاني الراحل فريدي ميركوري وهو معجب بعالم بوليوود السينمائي، إلا ان اكثر ما يلفت الانتباه لدى شرطي السير الهندي رانجيت سينغ هو خطواته المستوحاة من رقص ملك البوب مايكل جاكسون، في شوارع الهند الفوضوية.

لا يمكن للسائقين الا ان يلتفتوا بانتباه الى خطوات الشرطي البالغ 38 عاما التي تذكر برقصة "مون ووك" (السير على سطح القمر) الشهيرة للفنان الاميركي الراحل، عبر تقاطعات الطرق المكتظة متجنبا عربات "ريكشو" للنقل والشاحنات في وسط إندور البالغ عدد سكانها مليوني شخص.

يقول سينغ "انا من المعجبين بمايكل جاكسون منذ سنوات وانا استوحي من خطوات مون ووك لادارة حركة السير منذ 12 عاما. في البداية كان الناس يذهلون الا ان الامر ادى الى نتيجة ايجابية جدا وبات شعبيا جدا عبر السنين".

ويؤكد سينغ بعد يوم مضن امضاه في الشارع "ان مهمة تنظيم السير متعبة وسط الضجة والتلوث وسائقي الدراجات النارية المتهورين الا ان رقصة القمر تمتّع السائقين والمتنقلين في الشارع".

واستحال سينغ ظاهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع متابعة نحو 50 الف شخص لنشاطاته عبر شبكة فيسبوك فيما ينشر اشخاص شهدوا خطواته في الشارع اشرطة فيديو عبر منصات تبادل التسجيلات يوميا.

ويؤكد سينغ ان عدد المخالفات المرورية في تقاطع المحكمة العليا حيث يمضي غالبية ايامه تراجع على مر السنين.

وتدرس جامعة هندية الان الوسائل التي يعتمدها سينغ لترى إن كانت ادت الى تراجع ازمة السير ايضا.

وشوارع المدن الهندية معروفة عبر العالم بازمات السير الخانقة. اما السائقون الذين يواجهون في الاساس الحفر المنتشرة على الطرقات والاشارات المرورية السيئة، فغالبا ما يصبون جام غضبهم على عناصر الشرطة الذين يحاولون التخفيف من عبء المشكلة والحفاظ على سلامة المارة.

ويؤكد سينغ ان بعض السائقين الشباب في الهند دفعوا حياتهم ثمنا للقيادة المتهورة.

ويوضح "لقد انتشلت جثث اكثر من 40 شابا من الشارع بعد حوادث وقعت على مر السنين واشعر باسف كبير" على هذه الخسائر.

ويؤكد شرطي السير "جل ما اريده هو ان يبقى الشباب بأمان وان يتبعوا قواعد" السير.

وكان زملاء سينغ حذرين في البداية عندما راح يعتمد خطوات المغني الاميركي الشهير الراحل للفت الانتباه وادارة حركة السير الا انهم باتوا يتفاعلون الان مع هذه الطريقة الخارجة عن المألوف.

وبات سينغ يدرب زملاء له على هذه الرقصة.

ويقول "اهلي فخورون جدا بي لاني اقوم بعملي بشغف كبير وبطريقة ابتكارية تشتمل على خطوات مايكل جاكسون".