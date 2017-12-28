غوارديولا لا يهتم باستفزازات مورينو

نيوكاسل (المملكة المتحدة) - رفض المدرب الاسباني لمانشستر سيتي جوسيب غوارديولا الانجرار الى حرب كلامية مع نظيره في مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما أصبح فريقه متقدما بفارق هائل على جاره اللدود في صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وواصل سيتي زحفه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2014 والخامسة في تاريخه، مستفيدا على أكمل وجه من تعثر ملاحقه وجاره يونايتد للمرحلة الثانية على التوالي بتعادله الثلاثاء مع ضيفه بيرنلي (2-2)، والابتعاد في الصدارة بفارق 15 نقطة عن فريق "الشياطين الحمر".

وعادل سيتي الاربعاء بفوزه الصعب على نيوكاسل 1-صفر، الرقم القياسي الانكليزي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خارج القواعد والذي سجله تشلسي بين 6 نيسان/ابريل و7 كانون الاول/ديسمبر 2008، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا بعيدا عن "استاد الاتحاد".

وأصبح سيتي ايضا على بعد فوز واحد من معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، والمسجل باسم بايرن ميونيخ الألماني بقيادة مدرب الـ"سيتيزينس" الحالي الاسباني جوسيب غوارديولا بالذات، بين المرحلتين التاسعة والسابعة والعشرين من موسم 2013-2014.

وحاول مورينيو الثلاثاء بعد التعادل المخيب أمام بيرنلي استفزاز غوارديولا عندما تحدث عن الأموال الطائلة التي انفقها سيتي، الفريق الذي "يشتري المدافعين بسعر المهاجمين"، معتبرا أن مبلغ الـ300 مليون يورو (402 مليون دولار) الذي انفقه منذ وصوله الى "اولدترافورد" قبل 18 شهرا "ليس كافيا".

وانفق مورينيو 93 مليون جنيه استرليني من أجل استعادة لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي الى يونايتد، فيما دفع 30 مليونا لضم العاجي ايريك بايي و26.3 مليونا للحصول على الأرميني هنريك مخيتاريان خلال موسمه الأول كمدرب لفريق "الشياطين الحمر".

أما هذا الموسم، فدفع مورينيو 75 مليون جنيه استرليني لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، و31 مليونا للحصول على المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، و40 مليونا للاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش.

وفي المقابل، ضم سيتي ثلاثة مدافعين هم كايل ووكر (45 مليونا من توتنهام دون حسبان المكافآت)، والفرنسي بنجامان مندي (52 مليونا من موناكو) والبرازيلي دانيلو (26.5 مليونا من ريال مدريد الاسباني) الذين التحقوا بفريق غوارديولا هذا الموسم كجزء من التعاقدات التي أجراها الـ"سيتيزينس" ووصلت الى أكثر من 200 مليون جنيه.

وعندما سئل غوارديولا الأربعاء عما صدر عن مورينيو، أجاب المدرب الإسباني "أنا سعيد جدا بتواجدي هنا (في المؤتمر الصحافي) للتحدث عما حصل في ارضية الملعب (ضد نيوكاسل). أما في خصوص ما حصل مع زميل لي تحدث في مؤتمر صحافي عما يحصل خارج ارضية الملعب، فأنا لست الشخص المناسب (للرد)".

وتوجه الى الصحافيين قائلا "اذا اردتم التحدث عما حصل الاربعاء على أرضية الملعب، فسأجيبكم".

- "اردت الهروب من المكتب" -

وتطرق غوارديولا الى الارقام القياسية التي يحققها فريقه هذا الموسم، مؤكدا "نحن سعداء بالطبع بتحطيم الأرقام القياسية لكن عندما نتحضر للمباريات لا نتحدث عن هذا الأمر. حتى الآن، نجحنا في ايجاد طريقنا الى الفوز".

ويبدأ سيتي العام الجديد بجدول مزدحم جدا إذ يخوض 8 مباريات على الأقل في غضون 34 يوما، وهو أمر "جعلني افكر بالهروب من المكتب عندما شاهدت البرنامج، إنه شيء فظيع"، مضيفا "بعدما خضنا جميع تلك المباريات في شهر كانون الأول/ديسمبر، تنتظرنا الآن في كانون الثاني/يناير مباريات في كأس الرابطة والكأس الإنكليزية (الى جانب الدوري) ثم نعاود نشاطنا في دوري ابطال اوروبا خلال شباط/فبراير".

وختم "سيكون الوضع صعبا جدا، لكن هذه الصعوبة تنطبق ايضا على منافسينا".

وينهي سيتي عام 2017 بمباراة في متناوله ضد مضيفه كريستال بالاس ليلة رأس السنة، وفي حال فوزه بها سيعادل رقم بايرن من حيث عدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الكبرى، وسيحطم رقم تشلسي من حيث الانتصارات المتتالية خارج ملعبه.