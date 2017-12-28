نادال ينسحب من دورة بريزبين للتنس

بريزبين (أستراليا) - اعلن نجم التنس الاسباني رافايل نادال الخميس انسحابه من دورة بريزبين الأسترالية للتنس بسبب اصابة في ركبته، لكنه أكد عزمه على المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 15 و28 الشهر المقبل.

وكان من المقرر أن يبدأ نادال اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي مشاركته الأولى منذ خسارته في تشرين الثاني/نوفمبر أمام البلجيكي دافيد غوفان في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الماسترز، إذ قرر بعدها الانسحاب وعدم خوض المباراتين الأخريين ضد النمساوي دومينيك تييم والبلغاري غريغور ديميتروف بسبب اصابة في ركبته.

لكن اللاعب المصنف اول عالميا قرر العدول عن المشاركة في بريزبين بحسب ما كشف في حسابه على موقع تويتر، قائلا "يؤسفني الاعلان أني لن أحضر الى بريزبين هذا العام"، مضيفا "كان في نيتي أن أشارك لكني لم أصل الى جهوزيتي بعد الموسم الطويل والصعب الذي خضته العام المنصرم، وبدء تحضيراتي بشكل متأخر".

لكن اللاعب الإسباني الذي سبق له ايضا الانسحاب من دورة ابوظبي الاستعراضية التي تنطلق الخميس وتستمر حتى السبت، أكد أنه عازم على المشاركة في بطولة استراليا، مضيفا "سأرى جمهوري الأسترالي عندما أحل في ملبورن يوم الرابع (من الشهر المقبل) من أجل أن أبدأ تحضيراتي لاستراليا المفتوحة هناك".

واستعاد نادال (31 عاما) في 2017 شيئا من مستواه السابق بإحرازه لقبه العاشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية والثالث في فلاشينغ ميدوز الأميركية، إضافة الى تتويجه بدورتي مونتي كارلو ومدريد للماسترز (6 القاب بالمجمل)، منهيا الموسم في صدارة تصنيف رابطة المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته.

وسيحاول نادال أن يكون بكامل جهوزيته من أجل المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة حيث سيسعى الى لقبه السابع عشر في بطولات الغراند سلام، والثاني له في ملبورن بعد 2009، علما بأنه وصل الى النهائي في ثلاث مناسبات أخرى أعوام 2012 و2014 و2017 حيث خسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسريين ستانيسلاس فافرينكا وروجيه فيدرر على التوالي.