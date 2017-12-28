جائزة الحرية والسلام للفلسطينية عهد التميمي

باريس - منح المنتدى الثقافي اللبناني في باريس جائزته السنوية للإبداع العربي للفلسطينية عهد التميمي (16 عاما) التي تحاكم حاليا في اسرائيل بتهمة ضرب جنديين اسرائيليين، مطلقا على هذا التكريم للسنة الحالية اسم "جائزة الحرية والسلام".

وقال رئيس المنتدى نبيل أبو شقرا إن اختيار عهد التميمي "جاء في لحظة فلسطينية حاسمة، لأن عهد تمثل هذه اللحظة بامتياز".

وأضاف ابو شقرا لوكالة فرانس برس ان هذا الخيار يأتي "تحية لمستقبل الشعب الفلسطيني ونضال أجياله وأسراه" كما يشكل "دعوة من أجل الإفراج عن المستقبل الذي تمثله عهد ومن أجل الحرية والسلام بين الشعوب".

ولا تزال عهد التميمي معتقلة حاليا في اسرائيل منذ حوالى أسبوع بحجة تشكيلها "خطرا على امن الدولة"، وذلك بعد انتشار تسجيل مصور يظهرها مع ابنة عمها نور ناجي التميمي (21 عاما) وهما تضربان جنديين اسرائيليين في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث الحقوقي اسامة شاهين الذي يتابع قضية عهد التميمي وبقية المعتقلات القاصرات في السجون الاسرائيلية إلى أن جائزة المنتدى الثقافي اللبناني "التي لم نكن نتوقعها تعطي دفعة معنوية كبيرة لفلسطين".

ويوجد في السجون الاسرائيلية راهنا 421 قاصرا بينهم 11 فتاة بحسب مركز الدراسات.

ويقدم المنتدى الثقافي اللبناني منذ ما يزيد على العقدين جائزتين رمزيتين سنويا، واحدة للابداع اللبناني واخرى للابداع العربي، كانت في السنوات الماضية من نصيب شخصيات لبنانية وعربية مرموقة في مجالات الادب والفن والفكر.

وقد منح المنتدى قبل أيام جائزته للإبداع اللبناني لهذا العام للباحثة المدافعة عن حقوق المرأة فهمية شرف الدين.