مهرجان الظفرة يسدل ستائر دورته الـ 11 بنجاح باهر

أبوظبي ـ استقطب مهرجان الظفرة في دورته الحادية عشر أكثر من 100 ألف زائر على مدى أيامه الـ (15)، ليؤكد مكانته في قلوب عشاق الإبل وسائر المسابقات التراثية.

ووسط حضور جماهيري كبير تختتم الخميس فعاليات هذه الدورة التي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي خلال الفترة من 14 ولغاية 28 ديسمبر/كانون الأول 2017 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأقيمت هذه الدورة من مهرجان الظفرة برعاية ودعم جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، والتي تعمل على تقديم الدعم اللازم للوصول بالمهرجان نحو تحقيق أهدافه في جعل التراث الإماراتي أسلوباً حياتياً بكل تفاصيله في الحياة المعاصرة.

ويحظى المهرجان برعاية كل من: أدنوك، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تدوير – مركز إدارة النفايات في أبوظبي، جمعية الظفرة التعاونية، سيكيورتيك، المسعود للسيارات، شركة الناموس للنقليات العامة.

بالإضافة إلى دعم كل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي بلدية منطقة الظفرة، القيادة العامة شرطة أبوظبي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، شركة أبوظبي للتوزيع، جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، اتحاد سباقات الهجن في دولة الإمارات، ونادي أبوظبي للسيارات الكلاسيكية. ولا ننسى الشريك الإعلامي للمهرجان "قناة بينونة".

واعتبر اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أنّ مهرجان الظفرة نجح في الترويج للتراث الإماراتي الأصيل وتعزيز جهود صونه والحفاظ عليه، وبخاصة أنّه يُسهم عاماً بعد آخر في وضع منطقة الظفرة على خارطة السياحة العالمية مُعرّفاً بها وبتفاصيل ثقافتها وأصالتها وتقاليد أهل الإمارات.

وأكد أنّ المهرجان استطاع تحقيق مكانته المميزة بفضل الدعم اللامحدود من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لمشاريع صون التراث وتشجيعه على مواصلة تعزيز ثقافة المهرجانات التراثية، وكذلك الاهتمام الكبير من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بجهود صون التراث العريق والمحافظة على تقاليدنا الأصيلة، والمتابعة الدائمة للمهرجان واستراتيجية تطويره من قبل الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، باعتبار فعاليات مهرجان الظفرة تمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على هويتنا الوطنية ورصيدنا الحضاري.

واعتبر المزروعي أنّ مهرجان الظفرة ومنذ انطلاقته الأولى في إبريل/نيسان 2008 بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تمكن من تحقيق السبق في أن يصبح أكبر وأشمل مهرجان من نوعه، وذلك بفضل الدعم الواسع والثقة الكبيرة التي مُنحنا إيّاها، كما أنّ اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتطوير المهرجان وتنويع فعالياته، مع الأخذ بالاعتبار آراء واقتراحات المشاركين والزوار على حد سواء.

وأكد أنّ منطقة الظفرة استعدّت جيداً لهذه التظاهرة الثقافية والتراثية والاقتصادية التي شهدتها مدينة زايد، لتعكس في نفوس زائريها وضيوفها حكايا التاريخ والحضارة والتطور في تآلف وتناغم فريد من نوعه يمزج بين عراقة وأصالة الماضي وحداثة الحاضر.

وأكد فارس خلف المزروعي أنّ أبوظبي خطت بتوجيهات من القيادة الرشيدة، خطوات كبيرة وواثقة، وحققت إنجازات مهمة في فترة زمنية وجيزة، وذلك في سعيها للمحافظة على التراث العريق لدولة الإمارات، وبالتوازي مع حرصها البالغ على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع ثقافات الشعوب الأخرى.

ورحّب بمشاركة كافة ملاك الإبل من مختلف الدول، وتشريفهم لنا في دار زايد، مُتمنياً لهم الفوز مجدداً وتحقيق أعلى المراكز في منافسات المنافسات القادمة، ومتوجهاً لهم بوافر الشكر والتقدير لحرصهم على التواجد في مهرجان الظفرة في كافة دوراته.

• أكثر من 100 ألف زائر وأكد عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان أن عدد زوار المهرجان بلغ أكثر من 100 ألف زائر تقريباً على مدى أيام المهرجان وذلك بفضل الفعاليات المتنوعة التي حرصت اللجنة العليا على توفيرها من خلال استطلاع آراء الجمهور والمشاركين لتتشكل في النهاية باقة متنوعة من الفعاليات المتميزة والمسابقات المثيرة والقوية والتي تجاوز عددها أكثر من 16 فعالية منها مزاينة الإبل وهي المسابقة الأكبر والرئيسية، ومسابقة المحالب، مسابقة الصقور، مزاينة الصقور، مسابقة الرماية، سباق الخيل العربي الأصيل، مزاينة السلوقي العربي التراثي، سباق السلوقي العربي التراثي، مزاينة غنم النعيم، اللبن الحامض، السيارات الكلاسيكية، مزاينة التمور وأفضل أساليب تغليفها، مسابقة الفنون الشعبية والتي تضمنت الشعر والشلة، ومسابقات الحرفيات من أزياء وطبخ وحرف يدوية، بالإضافة إلى قرية الطفل وما تضمنتها من فعاليات ومسابقات شيقة للأطفال والعائلة تقدم بشكل يومي.

وأضاف عبيد خلفان المزروعي أنّ اللجنة المنظمة حريصة على معرفة احتياجات الجمهور ومتطلبات المشاركين والزوار والاطلاع على مقترحاتهم وآراءهم للاستفادة منها في الدورات المستقبلية، مؤكداً أنّ مهرجان الظفرة مهرجان للجميع، لذا فإن اللجنة المنظمة تقوم باستطلاع الآراء ومعرفة المقترحات ودراسة كافة المتطلبات التي من شانها الارتقاء بمستوى المهرجان بما يخدم أكبر شريحة ممكنة، والعمل على تنفيذ المتميز منها وما يتفق مع الصالح العام.

• 350 محل لخدمة زوار المهرجان والمشاركين شهد السوق الشعبي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان الظفرة حركة متميزة طيلة أيام المهرجان من الجمهور الكبير الذي حرص على زيارة السوق والاطلاع على المقتنيات التراثية الشيقة التي تضمنها، والمعروضات المتنوعة المنتشرة في السوق الشعبي والذي يتجاوز عدد المحلات به أكثر من 146 محلاً يضم باقة متنوعة من المعروضات المختلفة ما بين تراثية وحديثة ومطاعم، تقدم أبرز الأكلات والحلويات الشعبية التي عرفها أبناء المنطقة قديماً، حيث قامت مجموعة من ربات البيوت المتخصصات بطهيها وبيعها للراغبين من الزائرين بالمهرجان بعد إعدادها أمامهم، إضافة إلى عدد من المحلات التي تقوم بالرسم على الأواني المنزلية، وقسم آخر يقدم عبوات الأعشاب الطبية التي تدخل في مجال الطب الشعبي، وصناعة العطور وبهارات الطهي والقهوة والبخور، والإكسسوارات، والملابس وصناعة التلي والسدو وسعف وخوص النخيل وتطوير الملابس التقليدية من حياكة حديثة بأقمشة كانت تستخدم بالماضي، ومستلزمات الرحلات الصيفية والشتوية والمنتجات التراثية، بالإضافة إلى العديد من أجنحة المؤسسات المشاركة والداعمة.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن قيمة المبيعات التي شهدها السوق الشعبي في المهرجان، إلاّ أنّ أغلب الدلائل تشير إلى أنها تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم.

ومع تزايد الحركة وانتعاش الحركة الاقتصادية بسبب المهرجان تزايدت أعداد المحلات التجارية الأخرى على مدى شارع المليون، والتي تجاوز عددها أكثر من 200 محل تجاري مختلف النشاط والخدمات لتلبي احتياجات المشاركين وعزب ملاك الإبل المنتشرة على جانبي شارع المليون الذي أصبح علامة متميزة في مهرجان الظفرة، بعد أن تحول إلى قبلة لعشاق التراث والأصالة والباحثين عن الجمال والتميز.

• 4000 مشارك في المسابقات التراثية تنوعت المسابقات التراثية التي وفرتها اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة لعشاق التراث والأصالة والتحدي والمغامرة، حيث بلغ عدد المشاركين في جميع المسابقات والفعاليات التي أقيمت ضمن مهرجان الظفرة أكثر من 4000 متسابق ومشاركة في مختلف الفعاليات. ففي مسابقة الحلاب تواجد أكثر من 285 مشاركا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي العربي شاركوا في 4 أشواط، وخصصت لهم اللجنة المنظمة 40 جائزة بمعدل 10 جوائز في كل شوط.

فيما بلغ عدد المشاركين في مزاينة الغنم النعيمي أكثر من 50 متسابقاً من داخل الدولة قدموا أكثر من 300 رأس من غنم النعيمي ذات صفات الجمال المتميز، وتم تقسيمهم إلى 6 أشواط وخصصت لهم اللجنة المنظمة 30 جائزة بمعدل خمس جوائز لأصحاب المراكز الخمس الأولى.

وفي مسابقة الخيول العربية الأصيلة شارك فيها أكثر من 36 حصانا عربيا أصيلا في 3 أشواط، وخصصت اللجنة المنظمة 9 جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وشهدت المسابقات التراثية الأخرى بجانب المنافسات المتنوعة التي أقيمت في السوق الشعبي وقرية الطفل العديد من المشاركين في مختلف المسابقات.

• 50 مليون درهم مبيعات الإبل شهدت مسابقة مزاينة الإبل، وهي المسابقة الأكبر والرئيسية في المهرجان إقبالاً كبيراً من المشاركين والزوار حيث تجاوز عدد الجمهور يومياً ما يقارب 2500 متابع فيما بلغت عدد الإبل المشاركة أكثر من 3200 ناقة تنافست فيما بينها لحصد أكثر من 750 جائزة هي إجمالي عدد الجوائز التي تم رصدها للمسابقة التي تضمنت 78 شوطاً منها 39 شوطاً للمحليات الأصايل، وهي 6 أشواط فردية لأصحاب السمو الشيوخ (رئيسي)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (شرايا رئيسي عام)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (تلاد رئيسي عام)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (شرايا عام)، وأشواط خاصة بملاك الإبل من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي 6 أشواط فردية لأبناء القبائل (تلاد محلي)، وشوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (محلي)، وشوط حول شرايا لأبناء القبائل (محلي).

كما شهدت النسخة الحالية من المهرجان تنظيم 39 شوطاً للمجاهيم، منها 6 أشواط فردية للشيوخ (رئيسي)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (شرايا رئيسي عام)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (تلاد رئيسي عام)، و6 أشواط فردية لأبناء القبائل (شرايا عام)، وأشواط خاصة بملاك الإبل من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي 6 أشواط فردية لأبناء القبائل (تلاد محلي)، وشوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل (محلي)، وشوط حول شرايا لأبناء القبائل (محلي).

وشهدت مبيعات الإبل خلال فترة المهرجان حركة متميزة حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 50 مليون درهم، بخلاف المبيعات الأخرى التي لم يتم رصدها والإفصاح عنها من قبل البائع والمشتري، وهو ما يعكس نجاح المهرجان في دعم ملاك الإبل وفتح قنوات تسويقية متميزة لهم.

• فريق " فزعة" جهود متميزة في كل أرجاء مهرجان الظفرة يواصل متطوعو "فزعة" مُساندتهم الفاعلة لمختلف فعاليات مهرجان الظفرة بمدينة زايد في منطقة الظفرة، حيث يقدمون جهوداً مثمرة في سبيل إنجاح المهرجان وتسهيل الأمور أمام المشاركين والزوار.

ويتواجد متطوعو "فزعة" الذي يضم طلبة مركز التعليم والتطوير المهني التابع لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني كافة فعاليات المهرجان من شبوك المزاينة إلى السوق الشعبي وقرية الأطفال ومسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب وغنم النعيم، ويحرصون على إبراز صورة ناصعة عن الإمارات وشبابها، كما يطلعون ويتعلمون في نفس الوقت من خلال الانخراط في العمل التطوعي والجماعي بهدف خدمة المجتمع.

وأكد مشرفو برنامج فزعة أنّ البرنامج يضم أكثر من 110 متطوعين موزعين على موقع مزاينة الإبل، وسوق الظفرة وقرية الطفل وكافة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، في سبيل إنجاح كافة الفعاليات وتقديم أفضل الصور لزوار المهرجان وضيوف دولة الامارات.

واعتبر المشرفون على البرنامج أنّ مشاركة الطلبة المتطوعين تهدف إلى ترسيخ العمل التطوعي والمشاركة في إبراز صورة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مجموعات شبابية تؤدي عملها بروح فريق منسجم ومنضبط وملتزم بتأدية كل المهام المسندة إليه وبدقة عالية، وترمي المشاركة إلى تعرف المنخرطين في البرنامج من المتطوعين والطلاب مع بعضهم البعض وتعليمهم التراث وقيمته في بناء الشخصية الوطنية وأهمية أن يكون المواطن على وعي بتاريخه وتراثه، من أجل حاضر مبني على أسس صلبة، إضافة إلى حث المشتركين وتعليمهم العمل التطوعي وخدمة المجتمع والخدمة ضمن فريق واحد وتشجيع العمل التطوعي والجماعي واكتساب خبرات حياتية مفيدة.

ويتألف برنامج عمل "فزعة" من وحدتين برنامج فزعة للطلبة المتطوعين لخدمة المجتمع مشتركين في برنامج "فزعة" كمساعدين للجنة المنظمة يقومون بتنظيم ودخول الحلال وأصحابه والجمهور العادي في شبوك المزاينة، كما ينظمون الدخول عبر البوابات وينظمون ويشرفون على قاعة كبار الشخصيات وقاعات الجمهور في منصة المزاينة، إضافة إلى تنظيم الجمهور والأطفال في قرية الطفل والسوق.

ويسعى فريق "فزعة" من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمُساندة للفعاليات التراثية والفنية والثقافية في أبوظبي، لتقديم صورة مُشرقة عن الشباب الإماراتي ومدى اهتمامهم والتزامهم بنقل صورة مميزة لبلدهم وتأكيد جودة وأصالة الضيافة والاستقبال.

وتضم "فزعة" العناصر المواطنة المؤهلة والمدربة، وعلى درجة عالية من الكفاءة بعد خضوعهم للعديد من الدورات التدريبية بإشراف خبراء في هذا المجال، بما يؤهلهم لإعطاء الصورة الحضارية المتميزة لدولة الإمارات، ويعكس التقاليد الإماراتية الأصيلة.

• المحالب عادة تراثية قديمة أحياها مهرجان الظفرة يقدّم مهرجان الظفرة، نموذجاً مشرقاً لآليات الحفاظ على الموروث وإحياء مظاهر التراث المحلي ليس على مستوى الدولة فحسب بل على المستوى العالمي باعتبار أن التراث الإنساني هو جامع لتراث الشعوب مع تأكيد خصوصيتها وتميزها.

ويعد إرث المحالب ومسابقاتها من عناصر التراث الإماراتي الهامة التي حققت حضوراً مؤثراً في الحياة الإماراتية المعاصرة خلال السنوات الأخيرة وبخاصة في منطقة الظفرة، بفضل جهود وتوجيهات القيادة الرشيدة وبدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للحفاظ على الثروة الحيوانية والإبل على وجه الخصوص، وإحياء تراث الآباء والأجداد والجدات وإظهارها على مستوى العالم من خلال المهرجانات والفعاليات التراثية، لهذا يحرص القائمون مهرجان الظفرة على إضافتها ضمن فعاليات المهرجان، بهدف الحفاظ على هذه العادة التي كانت منتشرة في البيئة المحلية وبين أبناء القبائل، ويعزز القائمون على المهرجان حضور المسابقة ويطورونها عاماً بعد عام لإدراكهم، ما للإبل من مكانة في الموروث الإماراتي.

ويذكر أن المشاركات في مسابقة هذا العام كانت في تزايد من حيث عدد النوق الحلوبة من الأصايل المحليات والمجاهيم المملوكة لأبناء القبائل على مستوى الدولة، علما أن تنظيم المسابقة جعل لها أهمية كبيرة بين أصحاب الإبل، وشجعتهم على تربية وامتلاك أفضل السلالات الأصلية المحلية وخاصة الإبل المشهورة بغزارة الحليب.

ويحتوي حليب النوق على نسبة عالية من فتامين الغني بالكالسيوم، وقد بدأت الصحافة الغربية تهتم بحليب النوق، ونشر مقالٌ في جريدة نيويورك تايمز تشير كاتبته إلى أن حليب الإبل سوف يكون عليه طلب في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وتتوقع كاتبة المقال أن الطلب عليه سيصل إلى أكثر من مليار و200 ألف دولار سنويا نظرا لمكوناته الصحية، وذلك بالتزامن مع اعتماد دول الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الشهر السماح باستيراد حليب النوق من الدولة إلى السوق الأوروبية المشتركة.

وهكذا فان مسابقة المحالب تحيي في الأذهان عادة قديمة لأهلنا الأولين وهي من تراث الأجداد، وان تنظيمها ضمن المهرجان يجعل لها أهمية حيث تلقى اهتماما وترحيبا كبيرين من ملاك الإبل، كما تشجع الناس على رعاية الإبل الأصيلة، وتعتبر مسابقة المحالب من المسابقات القديمة التي اشتهرت بها القبائل في المنطقة الغربية من دولة الإمارات وشبة الجزيرة العربية، وكانت في الماضي تقام في موسم معين بين أبناء القبيلة وعلى شارة بسيطة يقدمها أحد المتنافسين حتى تشتد المنافسة بين أبناء القبيلة، ومع تسارع نبض الحياة العصري أخذت هذه العادة في الاضمحلال وقل الاهتمام بها، ثم بدأت في الأعوام القليلة الماضية تعود إلى الظهور مجدداً مع الجهود الحثيثة لإحياء الموروث والحفاظ على العادات التقليدية للمجتمع الإماراتي.

• جمهور مهرجان الظفرة يشيد بحسن الضيافة وقوة التنظيم أكد مشاركون وزوار للمهرجان أنّ المهرجان نجح في رسم مكانته على الخارطة السياحية وجذب اليه جمهوراً من كافة دول العالم وليس الجمهور المحلي فقط.

وقال محمد القحطاني من السعودية: "إن حسن الضيافة والمنافسة الشريفة أبرز عناوين مهرجان الظفرة"، مشيرا إلى أن المنافسة هذا العام جاءت أقوى من العام الماضي إذ استعد أغلب ملاك الإبل للمسابقة جيداً بجلب أفضل الإبل المتميزة لتزويد قطعانهم بها وضمان الفوز بالمراكز الأولى، الأمر الذي ظهر جلياً خلال المسابقة وأثناء قيام لجان التحكيم بفرز الإبل المشاركة.

وأكد عبيد العامري أحد أشهر ملاك الإبل الإماراتيين في مهرجان الظفرة: "إنّ هذه الاحتفالية التراثية ما كانت لتنجح لولا الاهتمام المتزايد من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدعم غير المحدود الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي راعي المهرجان، والمتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، مشيراً إلى أن الاهتمام ترجمته اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على أرض الواقع من خلال قرارات وفعاليات وأحداث وبرامج ساهمت بشكل فعال في إسعاد الآلاف من عشاق الأصالة والرياضات التراثية العريقة إلى أن حقق هذه المكانة العالمية الكبيرة.

وأشاد محمد عبدالله من عمان بقوة المنافسة التي شهدها مهرجان الظفرة في مختلف الفعاليات والمسابقات خاصة مسابقة المحالب التي كان يتوقع أن يحقق فيها المركز الأول ولكن قوة المنافسة والاستعداد القوي من المتسابقين سواء من داخل دولة الإمارات أو باقي الدول حرمه من الوصول لمنصة التتويج متمنياً أن يحقق الفوز في الدورة القادمة.

وأكدت ايلي جاك من سويسرا أنها حرصت العام الماضي على زيارة المهرجان بصحبة زوجها مع وفد سياحي وها هي الآن متواجدة في المهرجان العام الحالي بعد ان استمتعت به المرة السابقة وستحرص على زيارته العام القادم وكل عام.