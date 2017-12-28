تيلرسون يشيد بإستراتيجية واشنطن مع القضايا الدولية

واشنطن - دافع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأربعاء عن سجل بلاده في السياسة الخارجية مشيرا إلى إحراز تقدم في العام الفائت على مستوى ضبط طموحات كوريا الشمالية والتصدي "للتحديات الهائلة" التي تطرحها روسيا والصين وإيران.

وكتب تيلرسون في افتتاحية نشرتها نيويورك تايمز الأربعاء أن حوالي 90 بالمئة من عائدات بيونغيانغ من الصادرات ألغيت نتيجة سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت بعد تخلي إدارة الرئيس دونالد ترامب عن "سياسة الصبر الاستراتيجي الفاشلة".

وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية. وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أعلن الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة، ما أدى إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وتضغط واشنطن من اجل تخلي بيونغيانغ عن برنامجها النووي وتصدرت ثلاث رزم من العقوبات الأممية على النظام المعزول حدت من صادراته الحيوية من الفحم والحديد والصيد البحري والنسيج، حارمة الدولة من سيولة تنقصها أصلا.

وردت بيونغيانغ باعتبار سلسلة العقوبات الأخيرة "عملا حربيا" متعهدة عدم التخلي عن برنامجها النووي إلى الأبد.

تابع تيلرسون في المقال "إلى أن يتم نزع السلاح النووي فان الضغوط ستبقى" على بيونغيانغ، لافتا في آن إلى أن "هناك باب للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح انه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما ناشد الصين، حليفة الشمال الكبرى الوحيدة، "بذل المزيد" من الضغوط على بيونغيانغ.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، وسط اتهامات بتواطؤ فريق حملة ترامب معها في سبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية في 2016، أكد تيلرسون أن الإدارة الأميركية الحالية "لا أوهام لديها بشأن النظام الذي نتعامل معه" مؤكدا أنها "متيقظة تحسبا لعدوان روسي".

لكنه أضاف أن على واشنطن "الاعتراف بالحاجة إلى العمل مع روسيا حيث تتقاطع المصالح المشتركة"، مشيرا إلى الحرب في سوريا حيث دعم البلدان طرفين متخاصمين مع الدفع إلى محادثات سلام.

في المقابل اعتمد تيلرسون نبرة أكثر قسوة بشأن إيران.

وقال محذرا إن "الاتفاق النووي الناقص لم يعد وجهة التركيز الأساسية لسياستنا إزاء إيران"، موضحا "إننا الآن نواجه كامل التهديدات الإيرانية".

داخليا دافع تيلرسون عن قراره الاقتطاع من ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) وبرره بأنه مصمم "لمعالجة مشاكل جذرية تؤدي إلى انعدام الفعالية والإحباط".

ويقول المنتقدون إن العام الأول لتيلرسون في منصبه شهد شغور الكثير من المناصب الدبلوماسية الحيوية وعرقلة عمل السفارات بسبب اقتطاعات مالية وسط مغادرة الكثير من الموظفين المخضرمين في جهاز الخارجية برمته.