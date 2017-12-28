كرة القدم تبدأ السنة الجديدة بسؤال عن بطل المونديال

باريس - تدخل كرة القدم سنة 2018 مع سؤال وحيد يشغل بال الجميع: من سيفوز في مونديال 2018 في روسيا؟ الكل يدلي بدلوه: نجوم سابقون وحاليون، متخصصون، وحتى الاحصاءات. الى الآن، أربعة أسماء تتردد: ألمانيا حاملة اللقب، البرازيل، اسبانيا وفرنسا.

في تصريحات أدلى بها مؤخرا لموقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، قال النجم السابق للمنتخب الانكليزي غاري لينيكر "اذا كان علي اختيار منتخب الآن، سيقع خياري على فرنسا".

أضاف "انظروا الى لاعبيهم: حارس جيد (هوغو لوريس)، دفاع قوي جدا ولاعبو وسط موهوبون. (نغولو) كانتي فوق التصور. في الهجوم، لديهم (كيليان) مبابي الذي يملك قدرات نجم مميز"، ليخلص الى ان أبطال العالم 1998 "منتخب في أعلى مستوى، وهو مرشح بالتأكيد".

الكل يتحدث عن مبابي الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده التاسع عشر، ومنهم المهاجم الدولي الانكليزي السابق مايكل أوين الذي يرى ان "المونديال سيكشف عن نجم مستقبلي. الآن، في المستوى الأعلى يهيمن (البرتغالي كريستيانو) رونالدو و(الارجنتيني ليونيل) ميسي".

أضاف في تصريحات لقنوات "ليكيب" الفرنسية على هامش توزيع جائزة الكرة الذهبية 2017 مطلع كانون الأول/ديسمبر "لكن هذا الامر لن يستمر الى ما لا نهاية، وأعتقد بأن هذا النجم سيكون مبابي أو (البرازيلي) نيمار" زميله في باريس سان جرمان الفرنسي.

من جانبه، يرفض مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان الذي وضعته القرعة في المجموعة الثالثة مع البيرو واستراليا والدنمارك، ان يوضع في خانة المرشحين، قائلا "اذا عدنا بالذاكرة، لقد كان لدينا هذا الاعتقاد في مونديالي 2002 و2010 (خرج من الدور الاول). سحب القرعة على الورق يدعو الى التفكير".

وأضاف "في كرة القدم عالية المستوى، علينا ان نفوز على جميع منافسينا.. الاحترام والتواضع مطلوبان ايضا".

- اليابان قبل انكلترا -

في توقعات شركة "أوبتا" للاحصاء الرياضي، تأتي البرازيل بقيادة نيمار في طليعة المرشحين للفوز، تليها ألمانيا والارجنتين (التي عانت في التصفيات) وفرنسا. أما الأخير في هذه الترجيحات فهو المنتخب المغربي الذي يدربه الفرنسي هيرفيه رينار، فيما يأتي المنتخب الياباني بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش في المرتبة العاشرة قبل انكلترا وقائدها هاري كاين.

من جانبه، قال ميسي مؤخرا لشبكة "تاي سي سبورتس" الارجنتينية "المرشحون للقب؟ اسبانيا والبرازيل والمانيا وفرنسا. في الوقت الراهن، أعتقد بأنها المنتخبات التي تعطي أفضل انطباع. المنتخبات التي تلعب بشكل أفضل، والتي تملك افضل المواهب الفردية".

نيمار، من جهته قال لموقع الفيفا "اعتقد بأن المونديال سيكون عظيما بالنسبة الى البرازيليين"، حاملي الرقم القياسي في عدد الألقاب (5).

ولنيمار ثأر كبير مع هذه البطولة التي تركها عام 2014 في بلاده مصابا قبل الخسارة المذلة أمام المانيا 1-7 في نصف النهائي. وعن هذه المباراة قال "لقد بكيت كثيرا يومها، وتساءلت عما حصل لي".

وعن شعوره حول نهاية المونديال هذه المرة، قال "في 2018، نيمار سيكون سعيدا جدا في المونديال".

- نهائي البرازيل-الارجنتين -

ترى أكبر شبكة تلفزيونية في البرازيل "تي في غلوبو" ان منتخب بلادها سيواجه نظيره الارجنتيني في النهائي بعد ان يقصي المكسيك في ثمن النهائي، وانكلترا في ربع النهائي، واسبانيا في نصف النهائي.

من جانبه، يبدو مدرب اسبانيا السابق فيسنتي دل بوسكي (2008-2016) واثقا من الجيل الحالي لـ "لا روخا"، ويتوقع مستقبلا مشرقا لأبطال العالم 2010 وأوروبا (2008 و2012).

وقال في تصريحات صحافية "نحن في مرحلة مليئة بالامل والحماس، ولدي ملء الثقة بهذا المنتخب الاسباني. انه أحد المنتخبات المرشحة في هذا المونديال".

الا ان الثقة لا تقتصر على الاسبان، ومدرب المانيا يواكيم لوف لا يخفي آماله بالاحتفاظ باللقب، معتبرا "اننا على الارجح الاوفر حظا".

يبدو الواقع مختلفا بالنسبة الى الآخرين، ومنهم الفرنسي فيليب تروسييه الذي قاد منتخب اليابان الى ثمن نهائي مونديال 2002 الذي نظمته مشاركة مع كوريا الجنوبية.

وقال تروسييه في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لست متفائلا بفرصة اليابان. مواجهة كولومبيا والسنغال (قبل اللقاء مع بولندا ونجمها روبرت ليفاندوفسكي)، في المباراتين الاوليين ليست امرا جيدا".

أضاف "تحتاج الى مهارات فردية قادرة على صنع الفارق، واليابان لا تملك مثل هذه المواهب".

في كل حال، يتعين انتظار ختام المونديال (14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو) لمعرفة من يصيب في لعبة الترجيحات.