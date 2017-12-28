'وزّة وبطّة' يجمع حسن الرداد وإيمي غانم

القاهرة - تعاقد النّجم المصري حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم رسمياً على بطولة مسلسل جديد بعنوان "وزّة وبطّة".

والمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2018 سيكون من انتاج شركة السبكي، واخراج خالد الحلفاوي.

وتم تكليف ورشة تأليف للإنتهاء من كتابة العمل التلفزيوني في أسرع وقت.

وإسم مسلسل "وزة وبطة" لا يزال مجرّد اقتراح مبدئي لبدء التصوير، ومن الوارد تغييره مع التقدّم في كتابة العمل.

كان حسن الرداد وإيمي سمير غانم قدما سويا من قبل بطولة عدة أعمال فنية سينمائية وتلفزيونية ناجحة على غرار "عشان خارجين" و"زنقة ستات" ومسلسل "حق ميت" الذي عرض عام 2015 وشارك في بطولته دلال عبدالعزيز وأحمد عبدالعزيز وصبا مبارك وهادي الجيار.

وحقق "حق ميت" أعلى نسبة مشاهدة في أوساط المصريين في شهر الصيام في ذلك الوقت.

وأُوضح استطلاع سابق أن المسلسلات الأعلى مشاهدة كانت على التوالي "حق ميت" بنسبة 35% يليه "حالة عشق" بنسبة 13% ثم "مولانا العاشق" و"ذهاب وعودة" و"ولي العهد" بنسبة 12% لكل منها.

واعتبر منتج "حق ميت" محمد عبدالحميد أن نسبة المشاهدة فاقت كل التوقعات، خاصة أن البعض كان يتوقع أن الأعمال الكوميدية هي الأكثر مشاهدة في رمضان، بينما استطاع المسلسل ان يقلب الموازنة ويغير المعادلة المتعارف عليها.

وناقش العمل قضية مهمة لشاب يتعرض للظلم وتنقلب حياته رأسا على عقب ليولد ذلك بداخله الكثير من الصراعات والرغبة في الثأر لنفسه وأسرته ورفع الظلم عنه بأي شكل.

ويعود كل من حسن الرداد وإيمي سمير غانم الى رحاب الكوميديا والفكاهة وروح الدعابة في المسلسل الجديد "وزة وبطة".

والمسلسل الجديد ينتمي ياتي في اطار اجتماعي رومانسي وتغلب عليه المواقف الهزلية والطريفة.

وتشارك دنيا سمير غانم كضيفة شرف في مسلسل من بطولة شقيقتها إيمي.

ويعيش النجم المصري حسن الرداد حالة من النشاط الفني، حيث يعود للسينما من خلال فيلم "عقدة الخواجة".

وقال الرداد في هذا الصدد فيلم "عقدة الخواجة" المقرر عرضه في السينما بداية العام الجديد، سيحقق نجاحا كبيرا بسبب فكرته التي لم تقدم من قبل بالسينما، وهو فيلم لايت ولا يتضمن الكثير من مشاهد الأكشن".

ويتعرض الفيلم الى رغبة جارفة لدى العديد من المصريين في تقليد الاجانب والنسج على منوالهم.