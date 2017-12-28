موسكو تطالب واشنطن بمغادرة سوريا بعد القضاء على الإرهابيين

موسكو - طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القوات الأميركية بمغادرة الأراضي السورية بعد القضاء على الإرهابيين بشكل كامل في البلاد.

وذكرت تقارير روسية نقلا عن لافروف قوله "ننطلق من أن الأميركيين يجب أن يغادروا الأراضي السورية ما إن يتم القضاء على بقايا الإرهابيين هناك بالكامل، وهذا سيحدث قريبا جدا".

أضاف "وبهذا الخصوص، فان تصريح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس حول نية القوات الأميركية البقاء في سوريا حتى تحقيق تقدم في التسوية السياسية" يثير الاستغراب. وهو يوحي بأن واشنطن تحتفظ بالحق في تحديد مدى التقدم، وتريد الحفاظ على السيطرة على جزء من الأراضي السورية حتى تحقق النتيجة التي تريدها".

وأكد الوزير الروسي "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي أيدت الولايات المتحدة تبنيه، فان القرار حول نظام سوريا المستقبلي لا يمكن أن يتخذه إلا الشعب السوري. وهذا ما سننطلق منه في اتصالاتنا مع الأميركيين في وقت لاحق".

وتأتي تصريحات الوزير الروسي بعد أيام قليلة من مطالبة رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، بانسحاب كافة القوات الأميركية والتركية من الأراضي السورية بشكل غير مشروط.

واعتبر الجعفري إصرار الولايات المتحدة على إبقاء قواتها على الأراضي السورية دون موافقة دمشق "اعتداء على سيادة سوريا يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت في تشرين الثاني نوفمبر أنها لا تنوي سحب قواتها العسكرية من سوريا، حتى بعد القضاء على تنظيم "الدولة" بالكامل.

وقال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس "لم يعلن العدو أنه سيترك المنطقة لذا سنظل نقاتل طالما ظلوا يريدون القتال".

وفي إشارة لاستمرار الوجود الأميركي حتى التوصل إلى تسوية، قال "لن نبتعد الآن قبل أن تحظى عملية جنيف بالقبول".

تجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير تقول إن عدد العسكريين الأميركيين الموجودين حاليا في سوريا يبلغ 503 أفراد. وذكرت تركيا في وقت سابق أن هناك 13 قاعدة أميركية في سوريا، وأن روسيا لها خمس قواعد هناك، وقالت و"حدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من واشنطن، إن الولايات المتحدة أقامت سبع قواعد عسكرية في مناطق بشمال سوريا.