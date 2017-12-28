تركيا تتحسب لاعتداءات إرهابية في ليلة رأس السنة

اسطنبول – تتحسب تركيا لوقوع اعتداءات إرهابية خلال احتفالات ليلة رأس السنة في اسطنبول وقد بدأت بالفعل استعدادات أمنية بعد عام من قتل مسلح 39 شخصا في ملهى ليلي.

وقال مسؤولون إن السلطات التركية ستزيد إلى أكثر من المثلين عدد أفراد الشرطة في مدينة اسطنبول إلى 37 ألفا وتحظر الاحتفالات العامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة احتجزت أيضا عشرات الأشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن الاعتقالات ليست مرتبطة بالاستعدادات الأمنية لرأس السنة.

وقبل نحو عام عشية العام الجديد قتل مسلح يحمل بندقية أتراكا وزائرين من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى رينا الليلي الفاخر.

وقال واصب شاهين حاكم اسطنبول للصحفيين الخميس، إن 37 ألفا من أفراد الشرطة وأربعة آلاف من قوات الدرك التي تحافظ على الأمن في المناطق الريفية ستعمل ليلة رأس السنة أي أكثر من مثلي العدد اليومي الذي يجري نشره.

وأضاف "ستكون كل فرقنا فعليا في الخدمة. سنتخذ كل الإجراءات الممكنة في اسطنبول حتى يتسنى لمواطنينا الاحتفال بالعام الجديد في سلام".

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام أن السلطات حظرت أو ألغت احتفالات عامة بالعام الجديد في أحياء باي أوغلو وشيشلي وبشيكطاش في وسط اسطنبول لأسباب أمنية.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن الشرطة اعتقلت الخميس 38 شخصا، بعضهم سوريون للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية وذلك في عملية بإقليم بورصة في شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة في بيان إنها اعتقلت ستة أجانب على صلة بالدولة الإسلامية في مداهمات بإسطنبول يوم الأربعاء يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم.

واعتبرت مصادر تركية الاستعدادات الأمنية اجراء احترازيا في ظل تنامي خطر الجماعات الإرهابية في المنطقة وخاصة في تركيا التي تعرضت لعدد من الهجمات الدموية.

وشنت السلطات التركية حملات أمنية مكثفة اعتقلت خلالها العديد من المتطرفين والمشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويرى مراقبون أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم جماعات اسلامية متشددة بينها جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية، ارتدت على أمن تركيا.