بغداد تفاقم أزمة اربيل بتمديد الحظر على الرحلات إلى كردستان

بغداد - أعلنت مديرة مطار اربيل الدولي تالار فائق صالح الخميس أن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية واربيل في إقليم كردستان حتى اواخر فبراير/شباط 2018.

وحظرت الحكومة العراقية الرحلات الدولية من وإلى المطارين في خطوة عقابية ردا على الاستفتاء حول مستقبل كردستان الذي نظمته سلطات الإقليم وحظرته بغداد باعتباره غير قانوني.

وفي أعقاب استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ايلول، استعادت القوات العراقية من قوات البشمركة الكردية غالبية الأراضي المتنازع عليها مع أربيل، إضافة إلى الابار النفطية من دون معارك تذكر.

وقالت تالار فائق صالح للصحافيين إن "وزارة النقل أرسلت رسالة بالبريد الالكتروني إلى مطارات اربيل (شمال) والسليمانية (شمال شرق) تشير إلى أن الرحلات الدولية محظورة حتى 28 فبراير/شباط ، مضيفة "ان الرحلات الداخلية فقط مسموح بها".

ومنذ بدء سريان الحظر، تمر جميع الرحلات الجوية من كردستان إلى الدول الأجنبية عبر بغداد ويجب على الأجانب الموجودين في الإقليم بتأشيرة دخول صادرة عن السلطات الكردية من غير أن يكونوا حصلوا على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية، أن يقدموا طلبا إلى بغداد.

ويسدد انقطاع الرحلات الجوية الدولية ضربة جديدة لاقتصاد الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991 وكان ينعم باستقرار اقتصادي وأمني في وقت كانت الفوضى تعم باقي أنحاء العراق.

وعلى وقع الأزمة السياسية الأخيرة يمر الإقليم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات فيه غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.

وحظر الرحلات الجوية من وإلى الاقليم واحد من الاجراءات العقابية التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال.

ويأتي تمديد حظر الرحلات الجوية إلى كردستان العراق فيما يواجه الاقليم غليان شعبيا احتجاجا على استشراء الفساد.

والمظاهرات الأخيرة التي شهدها الاقليم في الأسابيع القليلة الماضية أحدث حلقة في سلسلة احتجاجات شهدها الاقليم على خلفية أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.