الهزيمة في كاتالونيا لا تضعف راخوي الانفصاليين

مدريد - وسط انتقادات لهزيمته في انتخابات إقليم كاتالونيا يبدو رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي أفضل استعدادا مع حلول العام الجديد لقطع الطريق على الانفصاليين على ما يرى المحللون.

واعتبر معارضو راخوي خسارته الانتخابية "فشلا ذريعا" و"هزيمة نكراء" وأمطروه بالانتقادات مع احتفاظ الأحزاب الانفصالية في 21 كانون الأول/ديسمبر بأكثريتها في البرلمان الكاتالوني التي تراجعت من 72 إلى 70 مقعدا من أصل 135.

وإن كان الانفصاليون فشلوا في إحراز أكثرية الأصوات، فتلك هي أيضا حال المدافعين عن وحدة إسبانيا الذين خيبوا آمال الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الاسبانية.

وشهد حزب راخوي "الحزب الشعبي" تراجع تمثيله الذي كان هامشيا في الإقليم، من 11 إلى 4 مقاعد بحسب تعداد أخير غير رسمي يشمل التصويت في الخارج، فيما أحرز خصمه الليبرالي سيودادانوس 36 مقعدا جلها على حسابه. وبقي الاشتراكيون على 17 مقعدا.

وبدا في مرحلة أولى أن الخلاصة البديهية تشير إلى خسارة راخوي رهانه الكامن في الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد وضع كاتالونيا تحت الوصاية بتفعيل المادة 155 من الدستور للمرة الأولى.

خنق تمرد

لكن الواقع يشير بحسب المستشار السياسي والصحافي ايغناسيو فاريلا إلى أن "المادة 155 لعبت دورها، الذي لم يكمن في الفوز في الانتخابات أو تحسين نتيجة الحزب الاشتراكي أو التخلص من التيار الاستقلالي، بل في خنق تمرد على الدستور".

في 6 و7 أيلول/سبتمبر صوتت الأحزاب الانفصالية الثلاثة على قوانين "لفك الارتباط" باسبانيا ونظمت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر استفتاء محظورا حول تقرير المصير وأعلنت أخيرا في 27 تشرين الأول/أكتوبر استقلال الإقليم بشكل أحادي الطرف.

وأقرت هذه الأحزاب نفسها بأنها أساءت تقدير قدرة الدولة الاسبانية على الرد مؤكدة أنها لن تتحرك من طرف واحد بعدها.

واعتبر المحلل السياسي بابلو سيمون أن "استخدام المادة 155 كسر إحدى المحظورات من دون التسبب بتمرد"، معتبرا أن راخوي لن يتردد في معاودة استخدامها إذا انتهك الانفصاليون القانون مجددا.

كما أن الانفصاليين المقسومين سيواجهون صعوبة في إدارة فوزهم "ولا سيما لان الفائز بعدد الأصوات (الرئيس السابق كارليس بوتشيمون في الخارج ولا يتوقع أن يعود" من منفاه في بلجيكا، على ما رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوميوس.

عام صعب

رأى فاريلا أن ثمن الانتخابات بالنسبة لراخوي سينعكس في تضاعف الضغوط عليه في الخارج وسط "ميل كبير لدى ناخبي الحزب الشعبي إلى التصويت لصالح سيودادانوس"، مع خروج حكومته، الأقلية أصلا، أكثر ضعفا من هذا الاستحقاق.

كما سيواجه صعوبة في الحصول على أصوات الحزب القومي للباسك التي يحتاج إليها لإقرار ميزانية 2018 طالما بقي قادة قوميون كاتالونيون في قفص الاتهام، بحسب المحلل.

في المقابل توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا انطون لوسادا على العكس ألا يربط زعيم الحزب القومي للباسك إينييغو اوركولو مصيره بالانفصاليين الكاتالونيين ذاكرا حاجته إلى أصوات الحزب الشعبي لمواصلة حكم إقليم الباسك.

وسيعتبر اوركولو انه "أدى واجب التضامن مع كاتالونيا" بقيامه بمحاولة وساطة في تشرين الأول/أكتوبر بين مدريد وبوتشيمون الذي رفض اغتنام الفرصة.

ويقلل بارتوميوس، على غرار لوسادا، من حجم التهديد الذي يشكله سيودادانوس على الحزب الشعبي، أول أحزاب اسبانيا. وقال إن "منطق التصويت التكتيكي الذي دفع بالناخبين الكاتالونيين نحو سيودادانوس لأنه القوة التي رجح فوزها، سيخدم الحزب الشعبي في انتخابات 2020 التشريعية".

واستفاد راخوي في الخارج من دعم نظرائه الراسخ فيما "لا تريد أي حكومة في الاتحاد الأوروبي التورط" في هذه المعمعة بحسب لوسادا.

ويتوقع أن يكون العام 2018 شاقا على راخوي الذي تجاوز الأزمة الاقتصادية وأحرز استحقاقين تشريعيين منذ وصوله إلى الحكم في 2011. لكن لوسادا الذي وضع سيرة لرئيس الوزراء تساءل "أي عام لم يكن صعبا عليه؟" مضيفا "اعتقد انه سيكمل ولايته حتى النهاية".