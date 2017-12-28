واشنطن تخفف التوتر مع أنقرة باستئناف منح التأشيرات

أنقرة - أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة الخميس أن بعثاتها القنصلية في تركيا ستستأنف بصورة كاملة خدمة منح التأشيرات، بعد أن كانت علّقتها بسبب توقيف أحد موظفي قنصليتها.

وقالت السفارة في بيان إن تركيا "أعطت تأكيدات على مستويات عليا" للولايات المتحدة، وبنتيجة ذلك فإن وزارة الخارجية الأميركية "واثقة من أن الوضع الأمني قد تحسن بشكل كاف للسماح باستئناف خدمة التأشيرات في تركيا بالكامل"، من دون أن تعطي موعدا محددا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.

كما ستبلغ السلطات التركية الولايات المتحدة "بشكل مسبق" ما إذا كانت تنوي في المستقبل توقيف موظفين قنصليين محليين، بحسب ما أوضحت السفارة الأميركية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، علقت الولايات المتحدة كل خدمات التأشيرات لغير الهجرة في ممثلياتها في تركيا. وقالت إنها مضطرة "لإعادة تقييم التزام" أنقرة تجاه أمن البعثات الدبلوماسية الأميركية وموظفيها في البلد.

واتخذ هذا القرار ردا على توقيف أحد الموظفين الأتراك في السفارة الأميركية بعدما اتهمه القضاء التركي بأن له صلة بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز 2016.

ووجهت للرجل رسميا تهمة التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وعبرت السفارة الأميركية في أنقرة وقتذاك عن "قلق عميق" إزاء التوقيف وقالت إن لا أساس للتهم الموجهة إلى موظفها.

وردت تركيا على الإجراء الأميركي بوقف اصدار تأشيرات للأميركيين .

وتضاف هذه المسألة إلى سلسلة الخلافات التي أسهمت في تدهور العلاقة بين الحليفتين الأطلسيتين.

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مرارا بتسليمها غولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع.

ويأتي الإعلان الأميركي عن استئناف خدمة منح التأشيرات بينما تمر العلاقات الأميركية التركية بمرحلة فتور على خلفية الدعم الأميركي لأكراد سوريا.