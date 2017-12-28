   
 
 

First Published: 2017-12-28

عين لا تنام تتفتح من الهواتف لحراسة الأمتعة
 

موظف المخابرات الأميركية السابق إدوارد سنودن يطور تطبيقا موجها للصحفيين والناشطين الحقوقيين يرسل إنذارات لهم في حال العبث بأغراضهم.
 

ميدل ايست أونلاين

'هيفن' يسمع ويرى وينبه

موسكو - طور موظف المخابرات الأميركية السابق إدوارد سنودن تطبيقا يقول انه سيساعد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان على مراقبة أغراضهم اثناء عملهم في مناخات عدائية.

وبرمج سنودن تطبيق هيفن بالشراكة بين هيئة غارديان بروجكت التي تضم خبراء برمجيات واتصالات وناشطين في حقوق الإنسان من كل العالم ومؤسسة حرية الصحافة التي يرأسها.

ويعول التطبيق العامل على انظمة اي او اس واندرويد على مجسات وكاميرات هاتف وميكروفونا ومقياس السرعة للكشف عن أي شخص يعبث بأغراض المعني بالأمر.

ويوضع البرنامج في هاتف ذكي يتركه المعني بالأمر مع أغراضه التي يريد أن يحرسها.

ويقول بيان التطبيق الجديد "تخيل أنك صحفي تعمل في بلد أجنبي عدائي، وتخشى أن تقحم أفراد الأمن غرفتك في الفندق للاطلاع على الوثائق والمعلومات التي معك أو في حاسوبك الشخصي. التطبيق يستخدم مجساته في الهاتف الذكي لإخطارك إذا اقترب أي أحد من أغراضك في غيابك".

ويرسل التطبيق حينها إنذارا مشفرا لصاحب الهاتف تسمح له بمراقبة ما يجري عن طريق خادم في الشبكة المظلمة أو المجهولة.

وقال سنودن عن التطبيق "لو كنت من الشرطة السرية تعمل إلى إخفاء الناس فإن تطبيق هيفن يغير من احتمالات نجاحك في المهمة، عليك أن تنتبه إلى أن أي هاتف يمكن أن يكون شاهدا".

ويتساءل بعض الناس ما إذا كان من الصواب الثقة في التطبيق لأن سنودن نفسه كان ضالعا في عمل التجسس.

ويعيش موظف المخابرات الأميركية السابق، إدوارد سنودن، في المنفى بموسكو منذ 2013، بعدما سرب معلومات عن التنصت المنهجي الذي كانت تقوم به المخابرات الأمريكية على الهواتف والانترنت في العالم.

وفتحت المنظمة القائمة على تصنيع التطبيق صفحة لجمع تبرعات الجمهور من أجل تطوير الجهاز أكثر.
 

وزير خارجية لبنان لا يرى مشكلة فكرية مع اسرائيل

بغداد تفاقم أزمة اربيل بتمديد الحظر على الرحلات إلى كردستان

الجيش الليبي يمتلك تسجيلات تثبت تورط قطر بدعم القاعدة

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

السيسي يوجه باستمرار المفاوضات لحل الخلافات حول سد النهضة

تركيا وتونس توقعان 4 اتفاقيات اقتصادية وعسكرية

رايتس ووتش تتهم مقاتلين أيزيديين بإعدام مدنيين بالموصل

واشنطن ترجح بقاء ألف جهادي في العراق وسوريا

'مدونو اليوتيوب' يربكون السلطات مع كشف الوضع المتأزم بالجزائر

خطوة ليبية هامة نحو المصالحة الاجتماعية

 
>>