وزير خارجية لبنان لا يرى مشكلة فكرية مع اسرائيل

بيروت - انتقد ساسة لبنانيون الخميس وزير الخارجية جبران باسيل بشأن مقابلة تلفزيونية قال فيها إن لبنان ليس لديه مشكلة فكرية مع إسرائيل وليس ضد عيشها في أمان.

وبدأت التعليقات التي أدلى بها لقناة الميادين التلفزيونية تجذب الانتباه للتو.

ولا توجد علاقات رسمية بين لبنان وإسرائيل وزاد التوتر هذا العام بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية اللتين خاضتا حروبا ضد بعضهما بعضا. وتعتبر إسرائيل الجماعة الشيعية أكبر تهديد أمني على حدودها.

وطالب وزير سابق باسيل بالاستقالة كما انتقده عضو في البرلمان، لكن مكتب باسيل قال لاحقا إن الميادين شوهت تصريحاته من خلال التدخل في المقابلة دون توضيح كيف قامت بذلك.

وظهر في المقابلة وهو يقول في مقطع مصور جرى تداوله على نطاق واسع في لبنان على وسائل التواصل الاجتماعي "نحنا بالنسبة لنا ليس عندنا قضية أيديولوجية ونحنا لا نرفض أن تكون إسرائيل موجودة ومن حقنا أن يكون عندنا أمان".

وجبران باسيل هو صهر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وهو أيضا رئيس التيار الوطني الحر حليف حزب الله.

واستهدفت إسرائيل مواقع حزب الله مرات عديدة هذا العام في سوريا حيث تقاتل الجماعة المشاركة في الائتلاف الحكومي اللبناني إلى جانب الحكومة السورية في الحرب الأهلية ضد معارضين وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذا الشهر إنه سيركز على المواجهة مع إسرائيل بعد نجاح الجماعة في سوريا، حيث تتراجع الجماعات المعارضة ومنيت الدولة الإسلامية بالهزيمة عسكريا.

وطالب الفصائل الشيعية المسلحة المتحالفة مع جماعته في المنطقة بالانضمام إلى حزب الله في تطوير استراتيجية ضد إسرائيل.

ونشر لواء الإمام الباقر وهو جماعة مسلحة في سوريا، صورة على صحفته على موقع فيسبوك في 26 ديسمبر/كانون الأول لمن قال إنه أحد قادته وعرفه بالحاج حمزة أبوالعباس وهو يزور الحدود الإسرائيلية في جنوب لبنان.

كما ظهر قائد بجماعة مسلحة عراقية في تسجيل مصور في الآونة الأخيرة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل فيما اعتبر في لبنان استعراضا لتنامي نفوذ حزب الله وحلفائه في المنطقة.