محمد المنير أول ليبي يخوض غمار الدوري الأميركي

أورلاندو (فلوريدا) - أعلن نادي أورلاندو سيتي الأميركي لكرة القدم، ضم اللاعب محمد المنير قادما من بارتيزان بلغراد الصربي، ليصبح أول ليبي يخوض غمار الدوري الأميركي.

وكان المنير (25 عاما) الذي يشغل مركز الظهير الايسر، بدأ مسيرته في صفوف نادي الاتحاد الطرابلسي في 2010، قبل الانتقال الى دينامو مينسك البيلاروسي ومنه الى بارتيزان بلغراد، حامل لقب الدوري الصربي، بحسب بيان النادي الأميركي.

ونقل البيان عن المدير العام للنادي نيكي بوداليتش قوله ان المنير سيوفر لأورلاندو "خبرة كبيرة جناها في الملاعب الاوروبية وعلى الصعيد العالمي"، مضيفا "سرعته وقدرته على التحكم بالكرة وصلابته الدفاعية تجعل منه خيارا جيدا لتشكيلتنا".

وخاض المنير 15 مباراة دولية في صفوف منتخب بلاده وشارك في تصفيات كأس العالم 2014 و2018 وسجل ثلاثة أهداف.

وأفادت تقارير صحافية أميركية ان المنير سيكون أول لاعب من بلاده يخوض غمار دوري كرة القدم الأميركي "أم أل أس".