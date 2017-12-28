بوتين يأمر بتحرك حازم في تصفية الإرهابيين

موسكو - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بتصفية منفذي الاعتداءات الذين يعرضون للخطر قوات حفظ النظام وذلك بعد عمل ارهابي في سان بطرسبورغ في أجواء من التهديدات المرتبطة بعودة جهاديين قاتلوا في سوريا إلى البلاد.

وأسفر انفجار قنبلة يدوية الصنع في سوبرماركت في ثاني مدن روسيا عن سقوط 14 جريحا نقل 13 منهم إلى مستشفيات، قبل أربعة أيام من ليلة رأس السنة.

وفتحت السلطات تحقيقا رسميا في محاولة قتل، لكن الرئيس الروسي وصف الهجوم خلال حفل في الكرملين لعسكريين شاركوا في القتال في سوريا بأنه "عمل ارهابي".

وأضاف أنه أصدر أمرا إلى جهاز الاستخبارات الروسي "بالتحرك في اطار القانون خلال عمليات التوقيف"، مضيفا "لكن في حال تهديد لحياة أو صحة عملائنا وضباطنا، يجب التحرك بحزم وعدم القيام بالاعتقال، بل تصفية اللصوص في الحال".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحافيين إن هذه التعليمات تتعلق بـ"الذين يستعدون لتنفيذ اعتداءات في بلادنا".

وأطلق تنظيم الدولة الاسلامية والفرع السوري من تنظيم القاعدة عدة مرات تهديدات إلى روسيا منذ بدء تدخلها في سوريا في 30 سبتمبر/ايلول 2015.

وبعد اعلان بوتين منتصف ديسمبر/كانون الأول عن انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، قالت أجهزة الأمن إنها تخشى عودة جهاديين من سوريا والعراق بعد خسارة التنظيم الجهادي كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا.

وقال مدير جهاز الاستخبارات الروسي الكسندر بورتنيكوف أن حوالى 4500 مواطن روسي غادروا البلاد للقتال "إلى جانب الإرهابيين".

ويضاف إلى هؤلاء الروس المتحدرين بأغلبيتهم من جمهوريات مسلمة غير مستقرة في القوقاز، آلاف المقاتلين من بلدان آسيا الوسطى ويشكلون جالية مهمة في روسيا.

وأكد بوتين أن التدخل الروسي في سوريا سمح بقتل آلاف الجهاديين الذين كان يمكن أن "يعودوا مدربين ومسلحين ومستعدين".

وأشاد بوتين بدور روسيا التي تدخلت لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في دحر الجهاديين.

وقال إن الجيش الروسي قدم "مساهمة حاسمة في دحر القوى الاجرامية التي تحدت كل الحضارة وذلك عبر تدمير جيش إرهابي وديكتاتورية وحشية".

وأثارت تصريحات الجيش الروسي حول انتصاراته مؤخرا استياء لدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تتهم روسيا بمحاربة مسلحي المعارضة أكثر من الجهاديين.

واستهدف عدد من الهجمات هذه السنة روسيا التي تشهد حملة انتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 18 مارس/اذار وتستقبل المونديال من 14 يونيو/حزيران إلى 15 يوليو/تموز، كان آخرها اعتداء سان بطرسبورغ.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الارهاب في بيان ليل الأربعاء الخميس أن "قنبلة يدوية الصنع تعادل قوتها مئتي كلغ من مادة تي ان تي انفجرت في خزانة في قسم ايداع الأمتعة" في السوبرماركت الواقع في دار قديمة للسينما السوفييتية.

ونشرت صورا لمدخل المتجر بسقفه المنهار جزئيا بالقرب من صناديق الدفع المحاطة بحطام.

وقالت اللجة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن المحققين "يبحثون عن أشخاص مرتبطين بهذه الجريمة".

وبث الموقع الالكتروني الاخباري المحلي "فونتانكا.رو" الخميس صورا لكاميرات مراقبة بدا فيها رجل يرتدي سترة خضراء مع قلنسوة وهو يحمل حقيبة ظهر تبدو ثقيلة، قبل أن يغادر المتجر بلا حقيبة في وقت لاحق.

واستهدف تفجير في الثالث من ابريل/نيسان مترو سان بطرسبورغ متسببا بسقوط 15 قتيلا وعشرات الجرحى. وقد تبنته مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وقالت إنها رسالة إلى البلاد المنخرطة في الحرب ضد المسلمين.

وقتل اكبرجون جليلوف (22 عاما) المتحدر من قرغيزستان ويعتقد أنه منفذ الهجوم، في الاعتداء.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول أعلنت أجهزة الأمن الروسية أنها فككت استنادا إلى معلومات تلقتها من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، خلية لتنظيم الدولة الاسلامية تعد لاعتداءات في 16 ديسمبر/كانون الأول في سان بطرسبورغ وخصوصا في كاتدرائية نوتردام دي كازان التي تعد وجهة سياحية مهمة.