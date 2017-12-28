كارفالياو كثير الترحال يستقر على دكة التدريب في سوانزي

لندن - أعلن سوانزي سيتي المنتمي للدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الخميس تعيين البرتغالي كارلوس كارفالياو مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم مع خيار يتيح تمديد العقد.

وانفصل كارفالياو عن شيفيلد ونزداي المنافس في الدرجة الثانية عشية يوم عيد الميلاد بعد عامين ونصف العام في هيلسبره قاد خلالها الفريق لبلوغ ملحق الترقي للدوري الممتاز في موسمين متتاليين.

وسيحل كارفالياو (52 عاما) محل بول كليمنت الذي ترك النادي الويلزي في وقت سابق بسبب تراجع نتائج الفريق متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

وتولى كليمنت تدريب الفريق في يناير كانون الثاني الماضي، بعد معاناة سوانزي سيتي تحت قيادة الإيطالي فرانشيسكو جودولين ثم الأمريكي بوب برادلي، ونجح في إنقاذ الفريق من الهبوط وإبقائه في دوري الأضواء.

لكن الفريق الويلزي عاد ليعاني هذا الموسم مجددا ويبتعد عن منطقة الأمان بخمس نقاط وبات مرشحا للهبوط لدوري الدرجة الثانية الانجليزي.

وقال جو جنكينز رئيس سوانزي في بيان "نحن سعداء للغاية بهذا التعاقد".

"شعرنا بأننا في حاجة إلى حل موقف المدرب بأقصى سرعة ممكنة ورغم أن التوقيت ليس مثاليا فإننا نستطيع التطلع إلى النصف الثاني من الموسم بتفاؤل متجدد".

وأضاف "اكتسب الكثير من الخبرة على مر السنين وهو ما يضمن للفريق البناء والتنظيم. هو مدرب طموح يواجه تحديا كبيرا. أنا واثق في قدرته على معالجة الموقف دون خوف".

"أوضحت الفترة التي قضاها كارلوس في شيفيلد ونزداي، التي تضمنت التأهل مرتين متتاليتين إلى ملحق الترقي، أنه يمتلك شخصية رائعة لقيادة التشكيلة والنادي، وهو أمر مهم للغاية في هذا الوقت الحاسم".

وتولى كارفالياو، المعروف بكثرة ترحاله، تدريب 15 فريقا في أربع دول. وبدأ مسيرته التدريبية في 1988 مع اسبينيو وهو نفس الفريق البرتغالي الذي أنهى فيه مسيرته كلاعب.

كما درب أيضا سبورتنغ لشبونة.وفي تركيا درب فريقي بشيكطاش واسطنبول باشاك شهر قبل أن ينتقل إلى شيفيلد ونزداي.

ويحل سوانزي ضيفا على واتفورد في الدوري السبت قبل أن يستضيف توتنهام هوتسبير بعد ثلاثة أيام أخرى.