موسكو تلح على انسحاب أميركي من سوريا

موسكو – جددت روسيا الخميس دعوتها للولايات المتحدة لسحب قواتها من الأراضي السورية بمجرد الانتهاء من القضاء على ما تبقى من الإرهابيين.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله "ننطلق من أن الأميركيين يجب أن يغادروا الأراضي السورية ما إن يتم القضاء على بقايا الإرهابيين هناك بالكامل وهذا سيحدث قريبا جدا".

وتابع "وبهذا الخصوص، فإن تصريح وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس حول نية القوات الأميركية البقاء في سوريا حتى تحقيق تقدم في التسوية السياسية" يثير الاستغراب.

وأضاف أن ماتيس يوحي بأن واشنطن تحتفظ بالحق في تحديد مدى التقدم وتريد الحفاظ على السيطرة على جزء من الأراضي السورية حتى تحقق النتيجة التي تريدها.

وذكّر الوزير الروسي بأن "مجلس الأمن الدولي لم يوافق على عمل الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في سوريا، كما لم تدعوها الحكومة السورية الشرعية".

وقال "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي أيدت الولايات المتحدة تبنيه، فإن القرار حول نظام سوريا المستقبلي لا يمكن أن يتخذه إلا الشعب السوري. وهذا ما سننطلق منه في اتصالاتنا مع الأميركيين في وقت لاحق".

واعتبر لافروف أن التعاون مع واشنطن في سوريا ممكن، لكنه أوضح أن ذلك فقط في حال كان هدف الأميركيين في سوريا محاربة الإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادئ بمدينة دانانغ الفيتنامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني على السعي لمواصلة العمل المشترك بشأن سوريا.

ورغم الاتفاق بين الزعيمين لاتزال العلاقات بين واشنطن وموسكو متوترة ولاتزال الخلافات حول سوريا وأوكرانيا قائمة اضافة إلى ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الذي يلقي بظلال ثقيلة على الأزمة بين القوتين العالميتين.

وكانت الحكومة السورية قد طالبت في وقت سابق خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات استانا في 22 ديسمبر/كانون الأول القوات الأميركية والتركية بمغادرة سوريا دون شرط أو قيد.

وقال بشار الجعفري رئيس الوفد السوري لمفاوضات جنيف في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الثامنة من محادثات أستانا، إن "الحكومة السورية تعتبر تواجد القوات التركية على أراضيها بمثابة عدوان موصوف وتطالب بإخراج القوات الأجنبية من أراضيها فورا ودون قيد أو شرط".

واعتبر أن إصرار الولايات المتحدة على إبقاء قواتها على الأراضي السورية دون موافقة دمشق "اعتداء على سيادة سوريا يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة".