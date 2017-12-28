باوتيستا أغوت يستقبل ديوكوفيتش العائد في دورة أبوظبي الاستعراضية

ابوظبي - يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نصف نهائي دورة أبوظبي الاستعراضية لكرة المضرب الجمعة، الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الفائز الخميس على الروسي أندري روبليف، في أول مباراة للصربي المصنف أول عالميا سابقا بعد غيابه لأشهر بسبب الاصابة.

وفي انطلاق منافسات الدورة التي تختتم السبت، وتعد بمثابة إشارة انطلاق الموسم الجديد لكرة المضرب، فاز الاسباني المصنف 20 عالميا على الروسي 7-5 و6-2.

وستكون مباراة الجمعة الأولى للصربي المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، منذ انسحابه من ربع نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى، في تموز/يوليو، بسبب إصابة في المرفق.

وبعد دورة أبوظبي، من المقرر ان يشارك ديوكوفيتش الأسبوع المقبل في دورة قطر، وسيكون المصنف الأول فيها.

واحتاج باوتيستا أغوت (29 عاما) الى 88 دقيقة للتفوق على روبليف، مستغلا أخطاء الروسي الشاب (20 عاما ومصنف 39 عالميا)، وتمكن من كسر إرساله مرتين في كل مجموعة.

وأنقذ روبليف أربع فرص لباوتيستا أغوت لحسم المباراة، الا انه ارتكب خطأ إضافيا أتاح للاسباني حسم المجموعة الثانية واللقاء.

وفي تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، فاز باوتيستا أغوت مرة واحدة فقط على ديوكوفيتش من أصل سبع مباريات.

وفي المباراة الافتتاحية الخميس، حقق الجنوب افريقي كيفن أندرسون فوزا على الاسباني بابلو كارينيو بوستا 6-3 و7-6 (7-2).

وتمكن أندرسون (31 عاما والمصنف 14 عالميا) من كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، ليلاقي في نصف النهائي المصنف خامسا عالميا النمسوي دومينيك تييم، الجمعة أيضا.

وقال أندرسون ان فوزه "كان بداية جيدة بالنسبة إلي. الملعب هنا مشابه للملاعب في استراليا"، في إشارة للملاعب التي تقام عليها الشهر المقبل بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الكبرى.

ولم يخض ديوكوفيتش المصنف 12 عالميا حاليا، وتييم، مباريات في اليوم الأول من الدورة التي تستمر ثلاثة أيام.

وكان المصنف أول عالميا الاسباني رافايل نادال أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من دورة أبوظبي بسبب مخاوف بشأن لياقته البدنية، علما انه انسحب نهاية الموسم الماضي من بطولة الماسترز لإصابة في الركبة.

الا ان الدورة الاماراتية ستشهد عودة المصنفة أولى عالميا سابقا الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (36 عاما)، التي غابت منذ كانون الثاني/يناير 2017 بسبب الحمل، قبل ان تضع مولودتها الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي.

وستلاقي سيرينا، حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (23 لقبا)، اللاتفية يلينا أوستابنكو المتوجة بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الكبرى، هذا العام.