الهلال ينتزع من الأهلي صدارة السعودية إلى حين

الرياض - انتزع الهلال حامل اللقب الصدارة مؤقتا بفوزه على مضيفه أُحد 4-1 الخميس على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل السوري عمر خربين (11 من ركلة جزاء) وسالم الدوسري (51) والفنزويلي جيلمين ريفاس (85 و86) اهداف الهلال، ومحمد محسن (88) هدف أحد.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطتين امام الاهلي المتصدر السابق والذي يحل ضيفا على النصر الجمعة، فيما تجمد رصيد أحد عند 14 نقطة وتراجع الى المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى مضيفه منذ البداية، ونجح في الحصول على ركلة جزاء انبرى لها خربين بقوة على يمين الحارس الجزائري عز الدين دوخة (11).

وانتظر الهلال الشوط الثاني لتعزيز تقدمه، فأضاف الهدف الثاني عبر الدوسري إثر كرة عرضية اسكنها على يسار دوخة (51).

وكاد الهلال أن يسجل هدفا خامسا لولا براعة دوخة الذي أبعد كرة سالم الدوسري بقبضته (59)، ثم أضاع نواف العابد هدفا من انفراد حيث سدد الكرة في جسم الحارس دوخة (67).

ولاحت فرصة لأُحد لتقليص الفارق اثر تسديدة قوية لمحمد محسن ردها القائم (71). وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، أضاف ريفاس الهدف الثالث للضيوف بتسديدة قوية على يمين دوخة (85)، وبعدها بدقيقة واحدة أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه من انفراد (86).

وقلص أحد النتيجة بواسطة محسن الذي اخترق الدفاع وسدد الكرة على يمين عبدالله المعيوف (88).

وواصل الرائد نتائجه السلبية وتعادل أمام ضيفه الفتح 2-2 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل الفرنسي قاسم عبدالله (44) والبرازيلي دانييل أمورا (45) هدفي الرائد، والتونسي عبد القادر الوسلاتي (19 من ركلة جزاء) والبرازيلي جواو بيدرو (82) هدفي الفتح.

ورفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير مقابل 18 نقطة للفتح التاسع.

وتعادل ايضا الاتحاد مع ضيفه الفيصلي 3-3 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسجل فهد المولد (12 من ركلة جزاء) والتونسي احمد العكايشي (32 و 64) اهداف الاتحاد، والبرازيليان لويس غوستافو (17 و51) وروجيريو كوتينيو (59) اهداف الفيصلي.

ورفع الاتحاد رصيده الى 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 25 نقطة للفيصلي الذي ارتقى الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام النصر.

ويلعب الجمعة ايضا التعاون مع الفيحاء، على ان تختتم المرحلة الاربعاء المقبل بلقاء القادسية مع الاتفاق.