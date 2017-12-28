مقتل ضابط وخمسة جنود مصريين في هجوم ارهابي بسيناء

القاهرة - قال الجيش المصري إن ضابطا وخمسة جنود قتلوا الخميس في انفجار استهدف مركبة عسكرية في محافظة شمال سيناء المضطربة.

وقال الجيش في بيان "انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية (في شمال سيناء) نتج عنها استشهاد ضابط وخمسة جنود"، لكنه لم يحدد مكان وقوع الانفجار.

وينشط إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

وقال البيان إن الجيش قتل ثلاثة "استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير أربع عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

وفي وقت سابق الخميس قالت مصادر أمنية إن متشددين قتلوا شرطيا ومدنيا وأصابوا بضعة أشخاص آخرين في هجوم على قوة تأمين فرع بنك بوسط مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وأضافت المصادر أن المتشددين أطلقوا قذيفة آر.بي.جي على القوة ثم أطلقوا عليها الرصاص وردت القوة عليهم بإطلاق النار، لكنهم لاذوا بالفرار.

ومنذ أكثر من أربع سنوات كثف متشددو شمال سيناء هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما كما شنوا هجمات في القاهرة ومدن أخرى استهدف بعضها مسيحيين.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في حملة واسعة تشارك فيها الشرطة.