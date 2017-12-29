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'مكة الجديدة' تستوعب ثلاثين مليون حاجا ومعتمرا
 

خطة تطوير المنطقة المكرمة تشمل توسعة الحرم وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إضافة لمشاريع توسعية في المياه والكهرباء والصحة.

 

ميدل ايست أونلاين

رؤية مستقبلية قوامها خفض الاعتماد على النفط

الرياض - أعلنت جهات سعودية حكومية وخاصة الخميس أن خطة إعمار وتطوير منطقة مكة المكرمة تستهدف تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين إلى 30 مليون شخص.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها بعض الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة، في مدينة جدة (غرب)، حسب وكالة الأنباء السعودية للأنباء (واس)

وتشمل الخطة مشاريع لتوسعة الحرم المكي الشريف، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة، إضافة لمشاريع توسعية في المياه والكهرباء والصحة.

كما تشمل المشاريع الجديدة أيضا بمنطقة مكة المكرمة، مطارات وفنادق ومشاريع قطارات ومدنًا ذكية، إضافة لمراكز حضرية ومشاريع المشاعر والمنطقة المركزية.

وتشارك 25 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وعدد من الجهات الأمنية والوزارات السعودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة مكة المكرمة التي تعرض مشاريع البنية التحتية والتطويرية.

ولم تذكر الوكالة السعودية مدة المعرض الذي شهد عرض مجسمات لعدد من المشاريع، ولا الاتفاقيات التي تم توقيعها.

وقالت الوكالة إن هذه المشاريع "تأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

وتهدف رؤية المملكة 2030 القائمة على فك الارتباط النفطي لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون زائر سنويًا بحلول ذلك العام.

وفي 2011، أصدرت السلطات السعودية 4.6 مليون تأشيرة للعمرة التي تغطي أشهر رجب وشعبان ورمضان، في أكبر عدد للمعتمرين حتى ذلك التاريخ، فيما سجل الحجاج نحو 2.8 مليون للعام نفسه.

ويقدر اقتصاديون دخل السعودية من الحج والعمرة ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار سنويا.
 

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