المدرب فينغر يكتب التاريخ في ارسنال

لندن - عادل مدرب ارسنال، الفرنسي ارسين فينغر رقم المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير اليكس فيرغوسون بقياده مباراته الرقم 810 في الدوري الانكليزي الممتاز خلال لقاء فريقه مع كريستال بالاس الخميس في ختام المرحلة العشرين.

واشرف فينغر على ارسنال في 1193 في مختلف المسابقات منذ قدومه الى شمال لندن في تشرين الاول/اكتوبر 1996.

واعتبر المدرب الفرنسي بان المكوث لهذه الفترة الطويلة على رأس الجهاز الفني لفريق واحد يتطلب الكثير من "الوفاء، العمل الشاق والقيام بتضحية في الحياة".

ونجح فينغر في قيادة المدفعجية الى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات بينها موسم لم يتعرض فريقه لاي خسارة وهو رقم قياسي صامد حتى الان، وكأس انكلترا سبع مرات، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الاوروبي عام 2000 ونهائي دوري ابطال اوروبا عام 2006 وخسرهما امام غلطة سراي التركي وبرشلونة الاسباني تواليا.

وبالاضافة الى المباريات ال810 التي خاضها فيرغوسون في الدوري الممتاز (انطلق عام 1992)، فانه اشرف على مانشستر يونايتد ايضا في 223 مباراة في دوري الدرجة الاولى سابقا رافعا رصيده الى 1033 مباراة.

يذكر ان الاسكتلندي اشرف على تدريب مانشستر يونايتد من 1986 الى 2013.