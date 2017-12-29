ريال مدريد يحصد النصيب الأكبر من جوائز 'غلوب سوكر'

دبي - نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، جائزة أفضل لاعب وناد في العالم للعام الثاني تواليا في حفل جوائز "غلوب سوكر" الذي أقيم الخميس في دبي، وتم خلاله اختيار مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان أفضل مدرب.

وبذلك، أضاف رونالدو (32 عاما) الجائزة مرة جديدة الى خزائنه، في عام شهد اختياره أفضل لاعب من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح سنويا جائزة الكرة الذهبية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ورد البرتغالي عبر اتصال بتقنية الفيديو، على سؤال من مقدم الحفل عما اذا كان منزله يتسع لكل هذه الجوائز، بالقول "لا تقلق يا صديقي، ثمة مكان واسع".

وأضاف "بالنسبة إلي هذه لحظة مميزة وأنا سعيد جدا لتلقي هذه الجائزة. علي ان أقول شكرا لزملائي ومدربي وريال مدريد. كانت سنة مذهلة، فزنا بالعديد من الالقاب على المستوى الجماعي والفردي".

وتابع "شكرا لكل من صوت لي. قوموا بالأمر نفسه السنة المقبلة!".

وهي المرة الرابعة التي بفوز بها رونالدو بجائزة "غلوب سوكر" بعد أعوام 2011 و2014 و2016 .

وأحرز رونالدو مع ريال مدريد خلال 2017 سلسلة من الالقاب أبرزها الدوري الاسباني الموسم الماضي، ودوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا، اضافة الى كأس العالم للأندية والكأس السوبر محليا وقاريا.

ونافس رونالدو زميله في ريال الاسباني سيرجيو راموس، والارجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني) ومواطنه باولو ديبالا (يوفنتوس الايطالي) وثنائي باريس سان جرمان الفرنسي البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، وحارس يوفنتوس جانلويجي بوفون.

من جهته، تسلم زيدان الذي قاد ريال الى هذه الألقاب وغيرها منذ توليه مهامه مطلع عام 2016، جائزته الخاصة وجائزة النادي.

وقال "نحن نعيش من أجل هذه الأمور"، مشيرا الى ان نيل الجائزة "يعني ان الأمور سارت على ما يرام".

أضاف "أرغب في شكر رئيسي (فلورنتينو بيريز) وريال مدريد لمنحي الفرصة لتدريب هذا الفريق، هذا الفريق الذي لا يصدق وكل اللاعبين (...) أعرف ان هذه مهنة صعبة جدا. أنا بدأت للتو، أحرزت العديد من الألقاب، الا انني أكرر ان هذه مهنة صعبة جدا".

وكان رونالدو وريال نالا في 2016 الجائزة التي تقدم منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الاندية الاوروبية.

وفي جوائز أخرى، منح الايطالي فرانشيسكو توتي والاسباني كارليس بويول جائزة تقدير على مسيرتيهما مع روما الايطالي وبرشلونة الاسباني على التوالي، بينما اختير الدوري الاسباني كأفضل دوري كرة قدم في العالم.

عربيا، اختير الارجنتيني هكتور كوبر أفضل مدرب لمنتخب عربي، بعدما قاد المنتخب المصري للتأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد غياب منذ العام 1990، والمنتخب السعودي كأفضل منتخب عربي بعد تأهله الى المونديال للمرة الخامسة في تاريخه.