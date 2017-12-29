منجم فوائد صحية في الملح الصخري

انقرة - قالت الطبيبة التركية جانان قره طاي أخصائية الأمراض الباطنية والقلب، إن 84 مادة معدنية من بين المعادن الـ92 اللازمة لعمل جسم الإنسان، موجودة في الملح الصخري (كريستالي) السليم، مؤكدة أن الملح يطيل العمر.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر حول التغذية نظمته مؤخرًا بلدية ولاية صقاريا شمال غربي البلاد، في مركز التنمية الاجتماعي بالولاية.

وأضافت قره طاي أن الملح الصخري ضروري بالنسبة للصحة وأنه معدن مهم جدا، ولا يحتوي على أية مواد كيميائية، فضلا عن أنه لا يتعرض لتلوث بيئي.

وأكدت قره طاي ضرورة الابتعادعن الطحين والسكر والملح (الملح العادي المستخدم في المنازل).

ولفتت إلى وجود العديد من مناجم الملح الصخري في تركيا، مشددة على أنه "ليس ملحا كما هو معروف، ولا يرفع ضغط الدم. جسم الإنسان بحاجة إلى 92 مادة معدنية 84 منها موجود في هذا النوع من الملح".

وتابعت موضحة أن الملح الصخري "يطيل العمر يعطينا نشاطا وقوة، والتي نعاني من نقصها في الأعمار المتقدمة".

والملح الصخري صيغة معدنية لكلوريد الصوديوم تاتي عادة في شكل بلورات مكعبة ويتراوح لونها من الشفاف إلى أبيض، وأحياناً خفيف الزرقة غامق الزرقة وردي أصفر أو رمادي.

ويعود اختلاف ألوان الملح إلى اختلاف نسب الشوائب ويتواجد بكثرة مع ترسبات معدنية تبخرية مختلفة مثل الكبريتات الهاليدات والبورات.

من جهة ثانية أكدت قره طاي أن الزيتون مفيد جدا وأنه ينبغي تناول ما بين 30 إلى 40 حبة يوميا، مشيرة إلى أن تحاليل مخبرية أكدت أن زيته المستخرج بشكل بارد، يقتل خلايا سرطان الثدي عندما يوضع بجانبها.

وأوصت الطبيبة التركية بشرب فنجان من زيت الزيتون كل صباح من أجل شيخوخة صحية.

وأفادت قره طاي أن المواد التي يحتويها زيت الزيتون بالنسبة للكبار هي نفس ما يحتويه حليب الأم بالنسبة للأطفال، وأن الفرق الوحيد بينهما هو أن حليب الأم يحتوي على كوليسترول حيواني بينما زيت الزيتون يحتوي على كوليسترول نباتي.