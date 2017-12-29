سوفت بنك تستحوذ على حصة من أوبر

واشنطن - تعتزم مجموعة "سوفت بنك" اليابانية الاستحواذ على 15 بالمئة من شركة أوبر بموجب اتفاق اعلنت عنه الشركتان الخميس من دون الكشف عن تفاصيله، في عملية يتوقع ان تخفض القيمة الاجمالية للشركة المتخصصة بتوفير خدمات الأجرة.

ويتيح الاتفاق لسوفت بنك الاستحواذ على 15 بالمئة من ملكية اوبر من خلال شرائها أسهما في اوبر يمتلكها مستثمرون آخرون.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فان السعر الذي تم التوافق عليه سيخفّض بنسبة تقارب 30 بالمئة قيمة أوبر، الشركة غير المدرجة في البورصة.

وكانت الشركتان توصلتا في تشرين الثاني/نوفمبر الى اتفاق مبدئي على استحواذ سوفت بنك على هذه الاسهم ولكن بشرط ان تتمكن من اقناع المساهمين في اوبر بسعر تعتبره المجموعة اليابانية مقبولا.

ويومها كانت قيمة أوبر تقدّر بحوالى 68 مليار دولار، لتكون بذلك اغلى شركة ناشئة (ستارت آب) في العالم.

وتعتزم اوبر ادراج اسهمها في البورصة في 2019 لكنها عانت في الاشهر الاخيرة من قضايا وفضائح عديدة لطخت سمعتها.

وتجاهد اوبر لتنقية سمعتها من حوادث تحرش متكررة ارتكبها السائقون واخرى اشتكت منها موظفات في الشركة.

ومتاعب الشركة لا تتوقف عند هذا الحد، اذ تلقت الشركة مؤخرا ضربة قوية بحكم تاريخي من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي صنفها على أنها خدمة نقل وتخضع للقوانين المنظمة لعمل الشركات الأخرى المشغلة لسيارات الأجرة.

وتأتي القضية بعد شكوى من جمعية لسائقي الأجرة المحترفين في برشلونة من أن أنشطة أوبر في إسبانيا ترقى إلى "حد الممارسات المضللة والمنافسة غير العادلة من حيث استخدام أوبر لسائقين غير محترفين".